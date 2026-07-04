Την απώλεια της δημοσιογράφου και διευθύντριας τοπικού μέσου ενημέρωσης, Ροξάνα Γκουσμάν, επιβεβαίωσαν οι δικαστικές αρχές της πολιτείας Βερακρούς στο ανατολικό Μεξικό. Η Γκουσμάν είχε απαχθεί από την οικία της στις 2 Ιουνίου, και οι πρόσφατες ιατροδικαστικές εξετάσεις σε ανθρώπινα υπολείμματα, που βρέθηκαν σε ιδιοκτησία, έδειξαν ότι ανήκουν σε εκείνη.

Λόγω της σοβαρότητας και της δημόσιας κατακραυγής, την ευθύνη των ερευνών αφαίρεσαν από τις τοπικές αρχές και ανέλαβε η εθνική εισαγγελία.

Το χρονικό της βίαιης απαγωγής

Η στιγμή της αρπαγής της δημοσιογράφου καταγράφηκε σε ένα σκληρό βίντεο 35 δευτερολέπτων, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μεξικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται τουλάχιστον δύο κουκουλοφόροι να εισβάλλουν στο σπίτι της μέρα μεσημέρι. Ο ένας προσπαθεί να σπάσει την πόρτα με σφυρί, ενώ ο ένοπλος συνεργός του την παραβιάζει με κλωτσιά, μπαίνοντας στο εσωτερικό με προτάσσοντας ένα τουφέκι εφόδου.

Las autoridades mexicanas informaron el viernes que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por dos hombres armados a principios de junio. El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una… pic.twitter.com/pU3tVvh9ej — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ, οι δράστες, μετά τη δολοφονία της διευθύντριας του «Pulso Informativo del Sureste», επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη της σορού της, τεμαχίζοντάς την και τοποθετώντας την σε δοχεία με καύσιμα.

Εμπλοκή αστυνομικών και συλλήψεις

Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη οκτώ ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και τέσσερις πρώην δημοτικοί αστυνομικοί. Οι πρώην ένστολοι κατηγορούνται ότι παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη, τρόφιμα και πόρους στο εγκληματικό δίκτυο που οργάνωσε την απαγωγή και τη δολοφονία.

Διεθνής κατακραυγή για την ασφάλεια του Τύπου

Το στυγερό έγκλημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση διεθνών οργανισμών. Το γραφείο του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία της έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε ενδελεχή έρευνα. Παράλληλα, η ΜΚΟ «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF) εξαπέλυσε βέλη κατά των αρχών, τονίζοντας την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τους λειτουργούς του Τύπου.

Μια επικίνδυνη χώρα για τους δημοσιογράφους

Η πολιτεία Βερακρούς παραμένει μία από τις πιο αιματοβαμμένες περιοχές του Μεξικού για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ. Η Γκουσμάν αποτελεί το τρίτο θύμα στην ίδια πολιτεία για τη φετινή χρονιά, μετά τη δολοφονία του Κάρλος Κάστρο τον Ιανουάριο και του Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος εκτελέστηκε μέσα σε ταξί παρόλο που βρισκόταν σε καθεστώς προστασίας.

Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο παραμένει δραματική. Από την ανάληψη της εξουσίας από την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ τον Οκτώβριο του 2024, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δέκα δολοφονίες δημοσιογράφων, σύμφωνα με την οργάνωση «Άρθρο 19».

Τα στοιχεία της RSF δείχνουν ότι το 2025 έχασαν τη ζωή τους 9 δημοσιογράφοι, ενώ από το 1994 οι συνολικές απώλειες στον κλάδο ξεπερνούν τις 150, επιβεβαιώνοντας ότι το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες ζώνες παγκοσμίως για τον Τύπο εκτός εμπόλεμων περιοχών.