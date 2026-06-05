Τέσσερα αποκεφαλισμένα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη από την αστυνομία στο εσωτερικό αυτοκινήτου που είχε εγκαταλειφθεί στα περίχωρα του κοινοβουλίου της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, στην Τσιλπανσίνγκο (νότια).

Η Γκερέρο, διεθνώς γνωστή καθώς σε αυτή βρίσκεται η λουτρόπολη Ακαπούλκο, παραμένει θέατρο άγριων συγκρούσεων ανάμεσα σε καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως τα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στο όχημα που είχε εγκαταλειφθεί πίσω από το κτήριο του κοινοβουλίου.

#cdmx #chilpancingo #acapulco #guadalajara

«YA VAMOS RUMBO a los 42 MIL MUERTOS: A CRIMINALES les GUSTO FRENTE al CONGRESO de GUERRERO para ABANDONAR AUTO y 4 DECAPITADOS»…descabezados sin nombre, poderes sin vergüenza. https://t.co/fC8VbqFY6x — Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) June 4, 2026

Σε αυτή την παραθαλάσσια πολιτεία στο νότιο Μεξικό συγκρούονται κυρίως τα καρτέλ Λα Σιέρα και Λος Αρδίγιος.

En plena capital del Estado en #Chilpancingo abandonan un vehículo con 4 cuerpos al interior, 3 de ellos decapitados.

En #Guerrero la ola de violencia está fuera de control. pic.twitter.com/qwKBgktzQa — Ramón Celaya Gamboa (@RCelayaG) June 4, 2026

Πριν από δύο εβδομάδες, κοινότητα αυτοχθόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πατρογονικά εδάφη της εξαιτίας βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που αποδόθηκαν στο καρτέλ Λος Αρδίγιος.