Μια 105χρονη γυναίκα έγινε viral αποκαλύπτοντας τα απρόσμενα μυστικά της μακροζωίας της: την μπύρα και το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Κατά το 105ο πάρτι γενεθλίων της, η Kathleen Henning είχε κοντά της, στον οίκο ευγηρίας όπου ζει, φίλους, συγκατοίκους, μέλη του προσωπικού και ένα παγωμένο ποτήρι μπίρας, που θεωρεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της μακροζωίας της.

Ένας άλλος παράγοντας, σύμφωνα με την ίδια, είναι το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Η υπεραιωνόβια, που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1919 και εργάστηκε ως λογίστρια, είπε ότι αναπολεί τους χορούς στο Covent Garden και βραδιές όπερας και μπαλέτου στο Royal Opera House.

Αφού πέρασε πολλά χρόνια στη βρετανική πρωτεύουσα, μεταξύ αυτών και την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετακόμισε στην ήσυχη, εξοχική περιοχή του Cotswolds μαζί με τη μητέρα, τον αδερφό της και το σκυλάκι τους.

Ήπιε την πρώτη της μπίρα σε ηλικία 18 ετών. Τη μύησαν οι γονείς της, λάτρεις της Guinness. Έκτοτε, αποτελεί σταθερό κομμάτι της ρουτίνας της. Η πρέσβειρα της κατεξοχήν ιρλανδικής μπίρας δήλωσε: «Την πίναμε στο σπίτι και άρεσε σε όλους μας … εγώ συνεχίζω να την πίνω».

Μάλιστα το brand, για να κάνει αξέχαστη την ημέρα των γενεθλίων της γηραιότερης πρέσβειράς του, της έκανε δώρο ένα πακέτο με ποτήρια, παντόφλες, ποδιά κουζίνας, σοκολάτες και, φυσικά, άφθονη μπίρα.

Το μεγαλύτερο δώρο της ήταν βέβαια οι φίλοι της, για τους οποίους είπε: «Ήταν υπέροχο που τους είδα. Με έχετε κακομάθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Στην πραγματικότητα, μάλλον αυτό είναι το μυστικό της μακροζωίας της: ότι κατάφερε να φτάσει σε αυτή την ηλικία περιστοιχισμένη από φίλους.

Η ιστορία της συγκίνησε το διαδίκτυο, θυμίζοντας πως η χαρά, η ελευθερία και το χιούμορ παίζουν τον δικό τους ρόλο στη ζωή.