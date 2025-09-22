Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας ειδικός αναγνώστης χελιών αποκάλυψε τι ακριβώς ήταν αυτό που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Αμερικανό επιχειρηματία Ίλον Μασκ, σε μια συνάντηση στο State Farm Sports Arena στην Αριζόνα, όπου πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τον αποθανόντα συντηρητικό πολιτικό και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Ίλον Μασκ εθεάθηκε να κάθεται δίπλα στον Τραμπ και να έχουν μια σύντομη συζήτηση.

Η ειδικός της ανάγνωσης χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ρώτησε: «Πώς είσαι;» καθώς στράφηκε προς τον Μασκ για να τον χαιρετήσει.

Στη συνέχεια, ο Μασκ φαίνεται να ανασηκώνει τους ώμους του όταν ο Τραμπ είπε: «Ίλον, άκουσα ότι θα ήθελες να μιλήσουμε», λέει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αφού ο Πρόεδρος του Absolute Fighting Championship (UFC), Ντάνα Γουάιτ, μπήκε στη συζήτηση, ο Τραμπ δήλωσε: «Ας προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να διορθώσουμε την κατάσταση».

Ο Mασκ απάντησε με ένα νεύμα του κεφαλιού του. Τότε ο Πρόεδρος έσφιξε το χέρι του και είπε: «Μου έλειψες», σημειώνει η εφημερίδα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εκδήλωσης, ο Τραμπ και ο Μασκ έδωσαν τα χέρια μετά τη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ τους, μετά από την οποία ο επιχειρηματίας αποχώρησε από το βάθρο όπου ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να σχολιάσει το θάνατο του Κερκ και να δημοσιεύσει ένα αφιέρωμα σε αυτόν, και ο Ίλον Μασκ επανέλαβε επίσης τη σημασία της ελευθερίας του λόγου.

Τον Ιούνιο, ο Μασκ και ο Τραμπ συγκρούστηκαν δημόσια σχετικά με τις προτεινόμενες σαρωτικές περικοπές στις ομοσπονδιακές δαπάνες του προέδρου των ΗΠΑ, τις οποίες ο Μασκ χαρακτήρισε «αηδιαστικό βδέλυγμα».

Στα τέλη Ιουνίου, εν μέσω των διαφωνιών του με τον Τραμπ, ο Μασκ πρότεινε ξανά τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι η χώρα ήταν επί του παρόντος ένα «μονοκομματικό κράτος». Ο Τραμπ απάντησε στην κριτική του Μασκ για το νομοσχέδιο προειδοποιώντας ότι χωρίς επιδοτήσεις, θα έπρεπε να «κλείσει το μαγαζί και να πάει σπίτι του, στη Νότια Αφρική».

Ο Mασκ είχε επίσης δημοσιεύσει και στη συνέχεια διαγράψει γρήγορα, ισχυρισμούς ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κατείχαν επιπλέον πληροφορίες για τον Τραμπ στα αρχεία Τζέφρι Έπσταϊν, ακόμη και για να υποδείξει ότι ο πρόεδρος πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Καθώς ο Τραμπ μπήκε στην αρένα την Κυριακή, το πλήθος γύρισε και φώναξε «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ».

Τον πρόεδρο υπδέχθηκαν με ευθυμίες δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές στο γήπεδο.

Ο πρόεδρος, ο οποίος αποκάλεσε τον Κερκ φίλο και επαίνεσε το έργο του, ενώθηκε με τους γιους του Έρικ και Ντον Τζούνιορ, και άλλα μέλη της οικογενείας.

Ο Κερκ και ο Mασκ ήταν δυο από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές για να ενθαρρύνουν τους Ρεπουμπλικάνους να εγγραφούν και να ψηφίσουν στις εκλογές του 2024.