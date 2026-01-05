Νέες απειλές φαίνεται να εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια επιστροφής του από το Μαρ-α-Λάγκο στην Ουάσινγκτον. «Μου φαίνεται καλή ιδέα», είπε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Κολομβίας, μετά από εκείνη στη Βενεζουέλα.

Για στρατιωτική επιχείρηση κατά της Κολομβίας: «Μου φαίνεται καλή ιδέα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην Κολομβία ότι «είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», είπε, «φωτογραφίζοντας» τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το αν οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε όμως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Για Κούβα: «Είναι έτοιμη να πέσει»

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Κούβα, είπε, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους, ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει.

JUST IN – President Trump: “Cuba is ready to fall.” pic.twitter.com/f0pCC8YGSU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 5, 2026

Για Βενεζουέλα: «Εμείς κυβερνάμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά από τη στρατιωτική επιχείρηση, και απαντώντας για το αν συνομίλησε με την προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, σημείωσε ότι «Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη».

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε, εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει το τι εννοούσε.

«Σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αιχμαλώτισής του.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», τόνισε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Για Γροιλανδία: Την χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια»

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε στους δημοσιογράφους. Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός της Δανίας τον είχε προτρέψει νωρίτερα να σταματήσει τις «απειλές» για το συγκεκριμένο θέμα.

Για Ιράν: «Θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ, αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο»

Το Ιράν θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα, αν σκοτωθούν διαδηλωτές, είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Για το ουκρανικό πλήγμα σε κατοικία του Πούτιν: «Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν πιστεύει την καταγγελία της Μόσχας, σύμφωνα με την οποία το Κίεβο εξαπέλυσε έφοδο με drones εναντίον κατοικίας του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πλήγμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, για να προσθέσει ότι «κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τώρα» αν οι κατηγορίες της Ρωσίας, που διαψεύστηκαν από την Ουκρανία, αληθεύουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters