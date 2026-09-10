Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στην Ιταλία, καθώς ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας.

Στην περιφέρεια Φριούλι, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ στη Λομβαρδία δεκάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω κατολισθήσεων.

Παράλληλα, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμών και σοβαρές υλικές ζημιές καταγράφονται στο Μιλάνο, την Τοσκάνη και τη Ρώμη, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι τα φαινόμενα βρίσκονται στη δεύτερη και τελευταία ημέρα έξαρσής τους.

Τραγωδία στο Φριούλι

Το πιο τραγικό συμβάν της φονικής κακοκαιρίας καταγράφηκε στην περιφέρεια του Φριούλι στη βορειοανατολική Ιταλία.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το όχημα που οδηγούσε παγιδεύτηκε από τα ορμητικά νερά σε μια πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, όταν ένας καραμπινιέρος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και να την απεγκλωβίσει, η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή, καθώς είχε πνιγεί μέσα στο όχημα.

#Maltempo al confine tra #Veneto e #FVG: esondato il Tagliamento, #vigilidelfuoco salvano donna incinta in auto a S. Michele (VE). Tragedia a Latisana (UD), deceduta donna in sottopasso allagato (foto 3). Giunti rinforzi da Trieste e Pordenone, elicottero e sommozzatori da… pic.twitter.com/l0DHoodnam — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 10, 2026

Κατολισθήσεις στη Λομβαρδία και υπερχείλιση ποταμών στο Μιλάνο

Στη βόρεια Ιταλία, η περιφέρεια της Λομβαρδίας δοκιμάζεται σκληρά από τις συνεχείς και σφοδρές βροχοπτώσεις:

Εκκενώσεις στη Βαλτελίνα: Στην ορεινή περιοχή της Βαλτελίνα, τουλάχιστον 45 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης που προκλήθηκε από τη διάβρωση του εδάφους.

Στην ορεινή περιοχή της Βαλτελίνα, τουλάχιστον εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης που προκλήθηκε από τη διάβρωση του εδάφους. Υπερχείλιση στον ποταμό Λάμπρο: Στο Μιλάνο, οι καταρρακτώδεις βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Λάμπρο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες ζώνες.

Στο Μιλάνο, οι καταρρακτώδεις βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Λάμπρο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες ζώνες. Πτώση σοβάδων σε δικαστική αίθουσα: Στο δικαστικό μέγαρο του Μιλάνου κατέρρευσαν σοβάδες και τμήματα ψευδοροφής σε αίθουσα συνεδριάσεων, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη σημαντικής δίκης. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν άμεσα το περιστατικό με την εισροή υδάτων από την παρατεταμένη κακοκαιρία.

Βίντεο από την κακοκαιρία σε περιοχές της Ιταλίας:

Συναγερμός σε Τοσκάνη και Ρώμη

Καθώς το μέτωπο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται σταδιακά προς τις κεντρικές περιοχές της χώρας, τα καιρικά φαινόμενα εντάθηκαν αισθητά στην Τοσκάνη και την πρωτεύουσα.

Στην Τοσκάνη, η απότομη άνοδος της στάθμης των ποταμών έθεσε σε επιφυλακή τις τοπικές Αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησε περισσότερες από 50 επιχειρήσεις, κυρίως για την παροχή βοήθειας και την απάντληση υδάτων από πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγειες κατοικίες.

Την ίδια ώρα, η Ρώμη επλήγη το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09), από ισχυρότατη νεροποντή που προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και δυσχέρειες στις μετακινήσεις των πολιτών.

Εικόνες από το Λινιάνο της Ιταλίας:

Οδηγίες των Αρχών προς τους πολίτες

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, αποτελεί τη δεύτερη και πιθανότατα τελευταία φάση των έντονων φαινομένων, καθώς αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ωστόσο, οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγειες διαβάσεις στις περιοχές όπου παραμένει σε ισχύ ο κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός.