Αεροπορική επιδρομή των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στοίχισε τη ζωή σε γυναίκα σε ρωσική πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Αεροπορική επιδρομή στην Ταγκανρόγκ είχε θύματα. Γυναίκα σκοτώθηκε και άνδρας τραυματίστηκε όταν συντρίμμια πυραύλου κατέπεσαν σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ροστόφ (νοτιοδυτικά) Γιούρι Σλιούσαρ.

«Αυτή την ώρα εξακολουθεί να υπάρχει απειλή εξαιτίας drones στην περιφέρεια Ροστόφ», καλώντας τον πληθυσμό να βρει κάλυψη και να μείνει «μακριά από παράθυρα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν πετρελαϊκές υποδομές κατά μήκος των ρωσικών ακτών στην Αζοφική Θάλασσα και προκάλεσαν πυρκαγιά στο λιμάνι της Ταγκανρόγκ.

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει το τελευταίο διάστημα τις αεροπορικές επιδρομές της στη Ρωσία, στοχοποιώντας κυρίως υποδομές υδρογονανθράκων στην προσπάθειά της να πλήξει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2022.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ελλείψεις και δυσκολίες στον ανεφοδιασμό με καύσιμα σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας και στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

Από τη δική της πλευρά η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει καθημερινά την Ουκρανία, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, του πιο πολύνεκρου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο, χωρίς να διαφαίνεται καμιά πιθανότητα διπλωματικής λύσης στον ορίζοντα.