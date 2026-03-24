Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αράγτσι, δεν ήταν μυστικό με την έννοια ότι το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναρτήσει στο Twitter ότι οι συνομιλίες ήταν σε εξέλιξη την Κυριακή, 24 ώρες πριν από την προθεσμία του Ντόναλντ Τραμπ αργά τη Δευτέρα να αρχίσει να ανατινάζει την ενεργειακή υποδομή του Ιράν.

Αλλά είναι τέτοιο το χάος που επικρατεί στη διαδικασία, έτσι που οι συζητήσεις –που πιστεύεται ότι απείχαν πολύ από διαπραγματεύσεις– μπορεί να διήρκεσαν περισσότερο από την Κυριακή, με περισσότερους από έναν μεσολαβητές, όπως συμβαίνει συχνά, να αγωνίζονται για τον τίτλο του «ειρηνοποιού».

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για παράδειγμα, μίλησε με τον Τραμπ την Κυριακή, ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, είχε συνομιλίες με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, τη Δευτέρα. Είναι πιθανό το Πακιστάν να γίνει ο τόπος για περαιτέρω συνομιλίες που αυτή τη φορά θα περιλάμβαναν τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάμερ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα δεσμευτεί για τον πρόωρο τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ επιμένει ότι ήταν οι Ιρανοί που ζήτησαν συνομιλίες και το ότι «έβαλαν μυαλό» από την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Τεχεράνη αρχικά αρνήθηκε ότι είχαν γίνει συνομιλίες είτε άμεσα είτε έμμεσα, λέγοντας: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης των τιμών της ενέργειας και εξαγοράς χρόνου για την υλοποίηση των στρατιωτικών του σχεδίων».

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργείων Εξωτερικών του Πακιστάν, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ. Οι συνομιλίες σχεδιάστηκαν για να αποτρέψουν στο να βγει εκτός ελέγχου η τρέχουσα περιφερειακή κλιμάκωση, ανέφερε το υπουργείο. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν είπε ότι διεξάγει συνομιλίες για το πώς να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

Ο Στάρμερ εμφανιζόμενος ενώπιον μιας επίλεκτης κοινοβουλευτικής επιτροπής του Γουέστμινστερ, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που δήλωσε ότι γνώριζε τις συνομιλίες.

Το πρώτο σημάδι ότι η Επιχείρηση «Επική Οργή» μπορεί να εκτονωθεί εμφανίστηκε όταν ο Τραμπ, λίγο πριν ανοίξουν οι πιθανές καταστροφικές χρηματοπιστωτικές αγορές, ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συγκρατιόταν να επιτεθεί στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν λόγω των «πολύ καλών και παραγωγικών συνομιλιών» που είχαν γίνει με «τη χώρα του Ιράν». Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποδώσουν «μια ολοκληρωμένη και πλήρη επίλυση» στον πόλεμο, έγραψε.

Ήταν μια βόμβα, αν και με αργό πυροκροτητή, αφού στην αρχή φαινόταν σαν ο Τραμπ είτε να ήταν ευφάνταστος, είτε απλώς να δημιουργούσε άλλοθι για να υποχωρήσει, όπως είχε κάνει σε μυριάδες προηγούμενες αντιπαραθέσεις για τους δασμούς ή τη Γροιλανδία, για παράδειγμα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αρχικά επέμεινε ότι δεν έγιναν συνομιλίες και ότι ο Τραμπ είχε απλώς υποχωρήσει μπροστά στην κλίμακα της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που είχε δημιουργήσει μόνος του.

Το υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι προσπαθεί να μειώσει τις τιμές της ενέργειας – μια βασική μέτρηση της επιτυχίας του Ιράν στον πόλεμο – ή ότι επιδιώκει να κερδίσει χρόνο για να προετοιμάσει τη χερσαία δύναμη που χρειάζεται για να καταλάβει στρατηγικά νησιά στο ακόμη αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ απάντησε ευγενικά όταν ρωτήθηκε γιατί το Ιράν αρνείται ότι είχαν γίνει αυτές οι συνομιλίες, λέγοντας ότι ήταν πιθανό το σύστημα εσωτερικού επικοινωνιών της χώρας να έχει αποτύχει. Ο Τραμπ αρνήθηκε να προσδιορίσει το όνομα του «σεβαστού ηγέτη» με τον οποίο είπε ότι συνομιλούσε, αλλά είπε ότι δεν ήταν ο ανώτατος ηγέτης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Πρόσθεσε ότι ο αρχηγός του μυστηρίου ήταν λογικός και μέχρι στιγμής είχε εκπληρώσει αυτό που του είχε ζητηθεί.

Οι εικασίες αυξήθηκαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών και ο επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά Αραγτσί είχε παραγκωνιστεί σε έναν αγώνα εξουσίας που δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι γραμμές πολιτικής εξουσίας του Ιράν πιθανώς να βρίσκονται σε κατάσταση χάους λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από την ισραηλινή εκστρατεία δολοφονίας. Μεταξύ των επιζώντων, ο Πεζεσκιάν έχει τις δυνάμεις του ως ενοποιητική φιγούρα ακεραιότητας, αλλά είναι εκτός βάθους στις συνομιλίες για τα πυρηνικά και δεν εμπιστεύεται πλήρως τον στρατό.

Ο Αλί Λαριτζάνι, ο πρώην γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και ο πολιτικός κολλητός του Ιράν τους τελευταίους 12 μήνες, είχε μόλις ταφεί. Ο νέος ανώτατος ηγέτης ήταν πιθανώς σε κώμα, και σίγουρα αόρατος. Ωστόσο, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου κι ένθερμος υποστηρικτής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έκανε μια μερική άρνηση λέγοντας ότι δεν έγιναν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μια φόρμουλα που άφησε ανοιχτές άλλες επιλογές εκτός από τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Έγραψε: «Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι αξιωματούχοι στέκονται σταθερά πίσω από τον ηγέτη και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν έχουν γίνει διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Οι ψεύτικες ειδήσεις έχουν σκοπό να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές πετρελαίου και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί η Αμερική και το Ισραήλ».

Επίσης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ είπε: «Τις τελευταίες ημέρες, έφθασαν μηνύματα μέσω ορισμένων φίλων χωρών που υποδεικνύουν το αίτημα της Αμερικής για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τα οποία ανταποκρίθηκαν κατάλληλα και σύμφωνα με τις θέσεις αρχών της χώρας. Η στάση του Ιράν σχετικά με το στενό του Ορμούζ και τις συνθήκες για τον τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου δεν έχει αλλάξει».