Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που επεστράφησαν χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, το βράδυ από τη Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα (15/10) το πρωί οι οικογένειες, αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των συγγενών τους από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ, που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, από το μουσικό φεστιβάλ Nova, σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς.

Στρατιώτης, ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτιστεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

Το τέταρτο άψυχο σώμα που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο, αλλά σε έναν Παλαιστίνιο, κάτοικο της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της ασφάλειας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ουριέλ Μπαρούχ:

Ο Εϊτάν Λεβί:

Ο Ταμίρ Νιμρόντι: