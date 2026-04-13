Μια ομάδα επιστημόνων και σχεδιαστών παρουσίασε στο Άμστερνταμ μια τσάντα κατασκευασμένη από κολλαγόνο, που προέρχεται από… απολιθώματα Τυραννόσαυρου Ρεξ. Πρόκειται για μια μοναδική δημιουργία, που σχεδιάστηκε για να καταδείξει την αξία του δέρματος που παράγεται στο εργαστήριο.

Η τσάντα, σε χρώμα γαλαζοπράσινο (verde acqua), θα εκτίθεται πάνω σε έναν βράχο μέσα σε μια προθήκη, κάτω από την αναπαράσταση ενός T-Rex, στο Art Zoo της ολλανδικής πρωτεύουσας έως τις 11 Μαΐου. Στη συνέχεια, θα βγει σε δημοπρασία, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται σε πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια.

Οι επιστήμονες που εμπνεύστηκαν το έργο δήλωσαν ότι το υλικό αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αρχαία πρωτεϊνικά θραύσματα που εξήχθησαν από υπολείμματα δεινοσαύρων. Αυτά εισήχθησαν στα κύτταρα ενός μη προσδιορισμένου ζώου για την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε δέρμα.

Ορισμένοι επιστήμονες εκτός του προγράμματος εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με την έκφραση «δέρμα T-Rex», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε υλικό από άλλα ζώα.

Η Melanie During, Ολλανδή παλαιοντολόγος σπονδυλωτών στο πανεπιστήμιο Vrije του Άμστερνταμ, δήλωσε ότι το κολλαγόνο μπορεί να παραμείνει στα οστά των δεινοσαύρων μόνο με τη μορφή θραυσμάτων, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδημιουργία του δέρματος ή του κατεργασμένου δέρματος (cuoio) του T-Rex.

Πηγή: La Repubblica