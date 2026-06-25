Μέσα στα πυκνά δάση και τα επιβλητικά βουνά του Σάλεμ, στη Νότια Καρολίνα, υπάρχει μια τοποθεσία που συνδυάζει την ορθόδοξη πνευματικότητα με την άγρια αμερικανική φύση. Πρόκειται για το Alexios Retreat Center, ένα αρχιτεκτονικό και πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας, το οποίο μεταφέρει αυτούσια την ελληνική ψυχή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρόλη την απόσταση.

Το κέντρο ιδρύθηκε το 2004, παίρνοντας σάρκα και οστά χάρη στο όραμα του Μητροπολίτη Ατλάντας Αλεξίου. Σήμερα, υπό την αιγίδα της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Ατλάντας, το Retreat Center εκτείνεται σε μια εντυπωσιακή έκταση 850 στρεμμάτων.

Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν μια καταγάλανη φυσική λίμνη, καταπράσινα μονοπάτια πεζοπορίας μέσα στο δάσος, σύγχρονους ξενώνες φιλοξενίας και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη διεξαγωγή κατασκηνώσεων, συνεδρίων και θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

Το κέντρο αποτελεί πλέον πόλο έλξης για οικογένειες, νέους και οργανωμένες ομάδες πιστών από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, προσφέροντας ένα καταφύγιο πνευματικής ανασυγκρότησης.

Παναγία Βηματάρισσα – Ένα βυζαντινό κομψοτέχνημα

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του συγκροτήματος είναι ο μεγαλειώδης ναός της Παναγίας Βηματάρισσας. Οι εργασίες ανέγερσης του ναού, ο οποίος είναι χτισμένος σε παραδοσιακό βυζαντινό ρυθμό, ξεκίνησαν το 2015 και πλέον βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα και οι λεπτομέρειες της κατασκευής θυμίζουν έντονα παραδοσιακό ελληνικό μοναστήρι.

Στο επίπεδο κάτω από τον κυρίως ναό, λειτουργεί το παρεκκλήσι του Αγίου Γρηγορίου. Ο χώρος αυτός έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φιλοξενεί μια πλούσια βιβλιοθήκη και ειδικά αναγνωστήρια, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα απόλυτα ήρεμο περιβάλλον για προσευχή, περισυλλογή και πνευματική μελέτη.

Τους τοίχους κοσμούν αγιογραφίες όχι μόνο γνωστών Αγίων, αλλά και σπουδαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ιστορικών προσωπικοτήτων. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok του χρήστη «jim_truckdriver», φαίνονται, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, αλλά και ο Μέγας Αλέξανδρος, με τους Έλληνες της διασποράς να τους τιμούν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο.

Δείτε βίντεο από ξενάγηση στον χώρο: