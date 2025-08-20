Ένας 19χρονος από την Κίνα έπεσε θύμα μιας απίστευτης προδοσίας από την 17χρονη φίλη του, η οποία τον πούλησε ως σκλάβο στη Μιανμάρ.

Η νεαρή κοπέλα παρουσιαζόταν στα social media ως γόνος μιας πλούσιας οικογένειας από τη Μιανμάρ, με πολυτελή ρούχα και ακριβά αξεσουάρ, τα οποία αποδείχτηκαν απομιμήσεις.

Πείθοντας τον 19χρονο να την ακολουθήσει σε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ, του υποσχέθηκε ότι θα του βρει δουλειά.

Ανυποψίαστος, ο νεαρός ταξίδεψε μαζί της, κρυφά από την οικογένειά του, η οποία το έμαθε μόνο όταν είδε φωτογραφίες στα social media.

Στην Ταϊλάνδη, η 17χρονη τον οδήγησε στα σύνορα με τη Μιανμάρ, τον εγκατέλειψε και αμέσως μετά τον παρέλαβαν ένοπλοι, που του πήραν το διαβατήριο και το τηλέφωνό του.

Μετά από αυτό, τον μετέφεραν σε ένα κτήριο στη Μιανμάρ, όπου τον κακοποίησαν σωματικά και ψυχικά.

Ο 19χρονος αναγκάστηκε να δουλεύει για 16 έως 20 ώρες καθημερινά, και όταν δεν πετύχαινε τους στόχους του, τον υπέβαλλαν σε σωματική τιμωρία με μεταλλική ράβδο και τον έκλειναν σε σκοτεινά δωμάτια, αφήνοντάς τον χωρίς τροφή.

Η κακοποίηση ήταν τόσο έντονη, που ο νεαρός έχασε ακόμα και την ακοή του.

Για να ελευθερωθεί, η οικογένεια του θύματος αναγκάστηκε να πληρώσει 40.000 ευρώ, στους εκμεταλλευτές του.

Τον Ιούνιο, μετά από τέσσερις μήνες αιχμαλωσίας, ο 19χρονος επέστρεψε στην Κίνα.

Η 17χρονη φίλη του συνελήφθη κατά την επιστροφή της στην Κίνα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και εκμετάλλευση.

Η οικογένεια του θύματος, ελπίζει ότι η δικαιοσύνη, θα επιβάλει τη μέγιστη ποινή στη νεαρή κοπέλα.