Τουλάχιστον 17 άνθρωποι πνίγηκαν ανοικτά της Μιανμάρ μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε πρόσφυγες της μουσουλμανικής μειονότητας Ροχίνγκια οι οποίοι προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα όπου είναι θύματα διακρίσεων.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες Ροχίνγκια βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους πραγματοποιώντας επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια από τους καταυλισμούς του Μπανγκλαντές και της Μιανμάρ στην προσπάθεια να φθάσουν στη Μαλαισία και την Ινδονησία, χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο πλεούμενο που κατευθυνόταν στη Μαλαισία όταν αυτό ανατράπηκε λόγω θαλασσοταραχής τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με τον Μπάιαρ Λα, διασώστη του ιδρύματος Shwe Yaung Metta στη Σιτούε, στο κρατίδιο Ραχίν (δυτική Μιανμάρ).

