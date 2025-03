Τουλάχιστον 694 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.670 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε χθες Παρασκευή τη Μιανμάρ, μεταδίδει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα που κυβερνά την ασιατική χώρα.

Myanmar authorities:

The death toll from the earthquake has risen to 694, and the number of injured has risen to 1,670.#deprem #Earthquakes #earthquakemyanmar #Thailand #Myanmarquake #myanmar #thaiearthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/Um6qKM4av7

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 29, 2025