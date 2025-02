Το αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών από την Ουάσινγκτον στο Μόναχο αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα κι έκανε αναστροφή, επιστρέφει στην αεροπορική βάση Άντριους, που σημαίνει πως ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στη Γερμανία και κατόπιν σε κράτη της Μέσης Ανατολής με άλλο αεροσκάφος και καθυστέρηση κάποιων ωρών, ενημέρωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα).

According to Barak Ravid, an unnamed U.S. official has told him that U.S. Secretary of State Marco Rubio’s plane is turning around due to a crack in the windshield and it is “not a safety concern.” The secretary will switch planes and then restart the flight to Munich, Germany. pic.twitter.com/IeUAWacPQC

— OSINTdefender (@sentdefender) February 14, 2025