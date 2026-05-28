Συνελήφθη υπάλληλος της Google με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την πρόσβασή του σε εταιρικές πληροφορίες προκειμένου για να στοιχηματίσει στην πλατφόρμα Polymarket.

Ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης απήγγειλε κατηγορίες στον Μικέλε Σπανιουόλο (Michele Spagnuolo), μηχανικό της Google, για παραβίαση των νόμων περί εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading) λόγω αρκετών στοιχημάτων που κέρδισε μέσω της πλατφόρμας.

Αν και ο Σπανιουόλο είναι Ιταλός υπήκοος που διαμένει στην Ελβετία, συνελήφθη την Τετάρτη (27/05) και οδηγήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη.

Ο Σπανιουόλο φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση λόγω της εργασίας του στην Google, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, για να στοιχηματίσει και να κερδίσει έως και 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο «τρόπος δράσης» του μηχανικού της Google

Αν και ο Σπανιουόλο φέρεται να πραγματοποιούσε συναλλαγές με το όνομα λογαριασμού «AlphaRaccoon» στο Polymarket και τα στοιχήματά του γίνονταν με κρυπτονομίσματα από διάφορους λογαριασμούς, το FBI συνέδεσε τους λογαριασμούς του εντοπίζοντας έναν που είχε ανοίξει με ιταλική αστυνομική ταυτότητα.

Σύμφωνα με το Linkedin (διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας), εργαζόταν στην Google για περισσότερα από 12 χρόνια ως μηχανικός με εξειδίκευση στην ασφάλεια πληροφοριών.

Ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Polymarket το 2024, και μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Σπανιουόλο τοποθέτησε στοιχήματα ύψους 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με την Google. Χρησιμοποιώντας εσωτερικές πληροφορίες, κατάφερε να αποκομίσει κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων από αυτά τα στοιχήματα.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι τα πιο κερδοφόρα φερόμενα κέρδη του Σπανιουόλο στο Polymarket ήταν η σωστή πρόβλεψη για το ποιο πρόσωπο θα ήταν αυτό με τις περισσότερες αναζητήσεις στην Google το 2025.

Φέρεται να πόνταρε στα ονόματα της Μπιάνκα Σενσόρι και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επέλεξε και τον τραγουδιστή D4vd για την πρώτη θέση.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι όταν ο Σπανιουόλο τοποθέτησε αυτό το στοίχημα τον Νοέμβριο, γνώριζε ότι ο D4vd είχε γίνει το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στην Google επειδή είχε πρόσβαση σε δεδομένα που ο κολοσσός των αναζητήσεων είχε συλλέξει προτού αυτά δοθούν στη δημοσιότητα.

Ο D4vd, ο οποίος είναι μουσικός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή με την κατηγορία της δολοφονίας μιας έφηβης.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η εταιρεία «συνεργάζεται με τις Αρχές επιβολής του νόμου για την έρευνά τους» και ότι ο υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Οι εσωτερικές πληροφορίες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφημιστικό υλικό (marketing material) στο οποίο είχε πρόσβαση «χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαθέσιμο σε όλους τους υπαλλήλους, αλλά η χρήση τέτοιων εμπιστευτικών πληροφοριών για την τοποθέτηση στοιχημάτων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των πολιτικών μας», πρόσθεσε η ίδια.

Εκπρόσωπος της στοιχηματικής πλατφόρμας Polymarket δήλωσε επίσης ότι «συνεργάστηκε στενά» με τις Αρχές για την έρευνα. «Οι συναλλαγές μέσω Blockchain είναι διαφανείς, ανιχνεύσιμες και οι κακόβουλοι παράγοντες αφήνουν αποτυπώματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το Blockchain είναι ένα είδος ψηφιακού αρχείου καταγραφής που εφαρμόζεται στα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι και το μόνο νόμισμα που δέχεται το Polymarket.

Το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα των ΗΠΑ συνεργάστηκε με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) για τη σύλληψη του Σπανιουόλο, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ABC News.

Με πληροφορίες από BBC