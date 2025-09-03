Ο ηγέτης της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ομόλογός του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στην τελευταία τους συνάντηση «μοιράστηκαν» ανησυχίες για τη… μακροζωία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, όταν ο Ρώσος πρόεδρος περπάτησε δίπλα στον Κινέζο ομόλογό του την Τετάρτη (3/9), ένα μικρόφωνο τους «έπιασε» να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τηλεοπτικών οργανισμών της Κίνας CGTN, AP και Reuters.

Ειρήσθω εν παρόδω, η κινεζική ραδιοτηλεοπτική διοίκηση δήλωσε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από το CCTV προβλήθηκε 1,9 δισεκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο και από περισσότερους από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς το βήμα της Τιενανμέν όπου παρακολούθησαν την παρέλαση, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Ο μεταφραστής πρόσθεσε ότι «τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Απαντώντας, ο Σι, ο οποίος ήταν εκτός κάμερας, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».