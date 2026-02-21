Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης και επικριτικών σχολίων, βρέθηκε η Danika Mason, η οποία καλύπτει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 για λογαριασμό του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Channel 9. Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης της από το Livigno, η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με αστάθεια στον λόγο και εμφανή σύγχυση, γεγονός που προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο και γρήγορα πήρε διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν προφανές ότι ήταν μεθυσμένη.

Στο σχετικό απόσπασμα, που έγινε viral, η Mason ξέφυγε από τη ροή του αθλητικού ρεπορτάζ, κάνοντας αποσπασματικές αναφορές στην τιμή του καφέ και μιλώντας για «ιγκουάνα», αντί να επικεντρωθεί στα αγωνιστικά γεγονότα.

Η ίδια επανήλθε την επόμενη ημέρα με δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τη μετάδοση και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Όπως ανέφερε, δεν είχε φάει και υποτίμησε τις συνθήκες (κούραση, υψόμετρο, διαφορά ώρας).

Στο πλευρό της τάχθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα ανθρώπινο λάθος, επισημαίνοντας την πίεση και την κόπωση που συνεπάγεται μια διεθνής αποστολή.

Σχόλια στα social media

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν σκωπτικά ότι «ακόμη κι έτσι ήταν καλύτερη από άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις», ενώ άλλοι υποστήριξαν πως «ένα λάθος δεν μπορεί να ακυρώσει την επαγγελματική της πορεία».

Υπήρξαν και πιο επικριτικές φωνές που έκαναν λόγο για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.