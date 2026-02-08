Με μια κινηματογραφική «παρέλαση» οχημάτων που θύμισε διελεύσεις ηγετών υπερδυνάμεων, με πολυπληθή συνοδεία υπηρεσιακών αυτοκινήτων, αστυνομικών μοτοσυκλετών και δρόμων κλειστών για ώρες, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι-Ντι Βανς, πέρασε το Σάββατο 7/2, από την καρδιά του Μιλάνου για ένα… μεσημεριανό γεύμα.

Η επίσκεψη του Βανς και της πολυπληθούς συνοδείας του, ξεκίνησε με μια «αποκλειστική» πρωινή επίσκεψη στο Cenacolo Vinciano, όπου η παρουσία της αμερικανικής αποστολής με συνοδεία ασφαλείας κατέστησε απροσπέλαστη τη γύρω περιοχή, ακόμα και για πεζούς.

Ο Τζέι –Ντι Βανς κατόπιν συναντήθηκε με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, όπου οι δύο πλευρές μιλώντας για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιταλίας, τόνισαν για μία ακόμη φορά, τη «βαθιά στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, εν μέσω των προκλήσεων στο παγκόσμιο πεδίο».

Και μετά ήρθε το… γεύμα που έγινε είδηση:

Ένα κομβόι αποτελούμενο από περίπου 15 βαν με αμερικανικές σημαίες, αναμένους φάρους, σειρήνες και συνοδεία δεκάδων μοτοσικλετιστών της Ιταλικής Αστυνομίας, κατευθύνθηκε στο ιστορικό κτήριο της Villa Campari στο Sesto San Giovanni, όπου, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του επέλεξαν να σταματήσουν για… μεσημεριανό.

Οι τοπικές αστυνομικές ρυθμίσεις οδήγησαν σε κλειστές οδούς και έκπληξη των κατοίκων, που είδαν το κέντρο της πόλης να είναι απροσπέλαστο.

Κάτοικοι του Μιλάνου σχολίασαν πως «η κινητοποίηση που είδαμε στους δρόμους και τα υπερβολικά μέτρα ασφαλείας για έναν πολιτικό, έμοιαζαν λιγότερο με πρακτικά μέτρα ασφαλείας ενός επισήμου και περισσότερο με επίδειξη ισχύος ενός μονάρχη».

Με πληροφορίες από: La Repubblica