Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από τα επεισόδια στο κέντρο του Μιλάνου, με πρωταγωνιστή έναν 65χρονο καθολικό ιερέα, ο οποίος απάντησε με την ίδια χειρονομία σε νεαρό διαδηλωτή που του έδειξε το μεσαίο δάχτυλο.

Πρόκειται για τον πατέρα Τζανικόλα Μαρία Σιμόνε, ιερέα στην εκκλησία Sant’Alessandro di Zebedia, κοντά στη Via Torino. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια των ταραχών που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Του έδειξε το μεσαίο δάχτυλο και ο ιερέας… ανταπέδωσε

Στο βίντεο φαίνεται ομάδα νεαρών να περνά μπροστά από την εκκλησία, ενώ ένας από αυτούς στρέφεται προς τον ιερέα και του κάνει άσεμνη χειρονομία.

Ο 65χρονος δεν έμεινε αμέτοχος και απάντησε σηκώνοντας και ο ίδιος το μεσαίο δάχτυλο.

Η εικόνα προκάλεσε τόση εντύπωση, ώστε αρκετοί χρήστες των social media αμφισβήτησαν αρχικά αν ήταν αυθεντική ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος ο ιερέας, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη πραγματικά.

Είχε βάλει τουρίστες και περαστικούς μέσα στην εκκλησία

Ο πατέρας Σιμόνε εξήγησε στην Corriere della Sera ότι πριν από το περιστατικό παρακολουθούσε όσα συνέβαιναν στους δρόμους γύρω από τον ναό.

Όταν είδε νεαρούς να κινούνται προς τα στενά της πλατείας Sant’Alessandro, έσπευσε να κλείσει την εκκλησία. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, αρκετοί πολίτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τα επεισόδια.

Ο ιερέας άνοιξε τις πόρτες και τους επέτρεψε να καταφύγουν μέσα στον ναό μέχρι να περάσει η ένταση.

«Δεν ήταν πιστοί, αλλά τουρίστες και άλλοι περαστικοί», εξήγησε, σημειώνοντας ότι παρέμειναν στο εσωτερικό έως ότου η κατάσταση ηρεμήσει.

«Δεν μετανιώνω – Δεν έριξα μπουνιά»

Ο 65χρονος δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει τη χειρονομία του, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Όπως είπε, ένας από τους νεαρούς τού έδειξε πρώτος το μεσαίο δάχτυλο και εκείνος απλώς ανταπέδωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν μετάνιωσε για την αντίδρασή του, ήταν κατηγορηματικός:

«Όχι, δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα μεταμέλειας. Αν είχα ρίξει μια μπουνιά, τότε ναι. Αλλά δεν έχω σηκώσει ποτέ τα χέρια μου σε κανέναν», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εργάζεται με νέους ανθρώπους εδώ και δεκαετίες και ότι, κατά την άποψή του, ορισμένες φορές χρειάζεται να τους υπενθυμίζει κανείς πως πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους.

Μίλησε και με νεαρούς μετά τα επεισόδια

Ο πατέρας Σιμόνε αποκάλυψε ακόμη ότι συνομίλησε με ορισμένους από τους νεαρούς που βρίσκονταν έξω από την εκκλησία.

Όπως υποστήριξε, κάποιοι από αυτούς τού είπαν ότι δεν γνώριζαν ακριβώς γιατί βρίσκονταν στην κινητοποίηση και ότι είχαν ακολουθήσει επειδή συμμετείχαν και άλλοι.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι νέοι που συμμετείχαν στα βίαια επεισόδια αποτελούν μειοψηφία, αλλά ότι η εικόνα αυτή αντανακλά ένα ευρύτερο αίσθημα δυσφορίας και αποξένωσης μεταξύ ορισμένων νέων.

Το βέβαιο είναι ότι η αυθόρμητη αντίδραση του 65χρονου ιερέα ήταν αρκετή για να τον μετατρέψει σε έναν από τους πιο απρόσμενους πρωταγωνιστές των επεισοδίων του Μιλάνου – και σε viral πρόσωπο μέσα σε λίγες ώρες.