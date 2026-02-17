Η Tina, μία από τις δύο επίσημες μασκότ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα 2026, «εντοπίστηκε» τις τελευταίες ημέρες, σε χώρο όπου πραγματοποιούνται εργασίες προετοιμασίας των αγωνιστικών διαδρομών.

Το στιγμιότυπο, που καταγράφηκε και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει μια ερμίνα στο φυσικό της περιβάλλον, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Το γεγονός έγινε γρήγορα viral, καθώς η Tina είναι λευκή ερμίνα, δηλαδή το ζώο που έχει επιλεγεί ως σύμβολο των Αγώνων.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι «πίστες» είναι οι ειδικά διαμορφωμένοι και πιστοποιημένοι αγωνιστικοί χώροι, όπου διεξάγονται τα αθλήματα, όπως το σκι και το snowboard.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν:

• διαδρομές για αλπικό σκι

• πίστες για σκι αντοχής

• εγκαταστάσεις για snowboard

• τεχνικές διαδρομές για bobsleigh, luge και skeleton

Οι εργασίες προετοιμασίας αφορούν τη διαμόρφωση του εδάφους, τα μέτρα ασφαλείας, τις υποδομές για τις θέσεις των θεατών και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι μασκότ των Αγώνων

Η Tina και ο Milo είναι οι δύο επίσημες μασκότ της διοργάνωσης.

• Η Tina εκπροσωπεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συμβολίζει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το μήνυμα «ονειρέψου δυνατά».

• Ο Milo, που εκπροσωπεί τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, έχει σκούρο τρίχωμα και γεννήθηκε χωρίς μία πατούσα, συμβολίζοντας τη δύναμη, την προσαρμοστικότητα και τη μετατροπή της διαφορετικότητας σε πλεονέκτημα.

Οι δύο χαρακτήρες επιλέχθηκαν μέσα από περισσότερες από 1.600 προτάσεις μαθητών σχολείων σε όλη την Ιταλία, σε μια διαδικασία που στόχευε στη συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Αγώνων. Όπως φαίνεται τελικά, η διαίσθηση, η ενσυναίσθηση και η δημιουργική φαντασία των παιδιών λειτούργησε εποικοδομητικά, προσδίδοντας μηνύματα ανθρωπιάς και ισότητας αλλά και δύναμης.

Οι μασκότ έχουν ήδη σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τα αναμνηστικά προϊόντα να εξαντλούνται σε πολλές περιοχές του Μιλάνου και της Κορτίνα d’Ampezzo.

Η προετοιμασία για τους αγώνες Μιλάνου–Κορτίνα 2026, συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν τα αγωνίσματα του 2026, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.