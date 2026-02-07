Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου 7/2, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5 χιλιάδες διαδηλωτές του ανταγωνιστικού κινήματος, μαζί με μέλη των αυτόνομων συνδικάτων βάσης, διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μιλάνου για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην διαχείριση των Αγώνων, την κοινωνική ανισότητα, την αύξηση του κόστους ζωής και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τις ολυμπιακές υποδομές.

Η μεγάλη πορεία, που ξεκίνησε στα πρότυπα των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών, χαρακτηρίστηκε στην πλειονότητά της ειρηνική, με πανό, συνθήματα και δυναμική παρουσία φοιτητών, συνδικάτων βάσης και περιβαλλοντικών ομάδων.

Ωστόσο, στο τέλος της διαδήλωσης, μια ομάδα περίπου 100 ατόμων αποσχίστηκε από το κύριο σώμα και επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα, κροτίδες και καπνογόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπουκάλια προς τους αστυνομικούς.

Η απάντηση από τις αστυνομικές δυνάμεις ήταν άμεση με χρήση κανονιών νερού και δακρυγόνων προσπαθώντας να διαλύσει το συγκεκριμένο μπλοκ των διαδηλωτών.

Η τάξη αποκαταστάθηκε τελικά μέσα σε μερικά λεπτά, αλλά η εικόνα της σύγκρουσης μεταδόθηκε ζωντανά από διεθνή μέσα που βρίσκονταν εκεί για την κάλυψη των αγώνων.

Η σημερινή κινητοποίηση δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Τις τελευταίες ημέρες, η πόλη έχει γίνει πεδίο συνεχών συγκεντρώσεων και αντι-ολυμπιακών δράσεων, με αιχμές κατά της παρουσίας Αμερικανών πρακτόρων της ICE (Immigration and Customs Enforcement), που έχουν αναπτυχθεί εν όψει των Αγώνων για την προστασία της αμερικανικής αποστολής, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ