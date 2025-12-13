Μετά από 155 χρόνια λειτουργίας, ο σταθμός «Porta Genova» του Μιλάνου, ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, έκλεισε τις πόρτες του το Σάββατο (13/12).

Θέλοντας να αποχαιρετίσει την ιστορική εγκατάσταση, το Ίδρυμα FS, σε συνεργασία με την FS Treni Turistici Italiani και με την υποστήριξη του Υπουργείου Μεταφορών της Περιφέρειας Λομβαρδίας, διοργάνωσε μια «vintage» διαδρομή με τρένο, που αποτελούνταν από βαγόνια Centoporte της δεκαετίας του 1930 και Corbellini της δεκαετίας του 1950, τα οποία έλκονταν από ασύμμετρες ατμομηχανές διπλής έλξης.

Το τρένο, το οποίο αναχώρησε από το Centrale σήμερα το πρωί στις 9:05 π.μ., έγινε δεκτό με ενθουσιασμό αλλά και νοσταλγία από τους παρευρισκόμενους.

Σημειώνεται ότι κατά τη λειτουργία του, υπήρξαν αντιπαραθέσεις εξαιτίας της τεράστιας ποσότητας μαύρου καπνού, λόγω του άνθρακα, που πλημμύριζε τον σταθμό.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Corriere della Sera