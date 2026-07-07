Ένα σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα έναν Aμερικανό τουρίστα σημειώθηκε στο κέντρο του Μιλάνου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο τουρίστας, ο οποίος κινούνταν στη διασταύρωση των οδών Φόσε Αρντεατίνε και Τζέκα Βέκια, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από δύο νεαρά άτομα με σκοπό την αφαίρεση του προσωπικού του ρολογιού, η αξία του οποίου εκτιμάται στα πεντακόσια ευρώ.

Η εξέλιξη της ληστείας έγινε άμεσα αντιληπτή από στελέχη των Καραμπινιέρων, οι οποίοι εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν ζωντανά την κίνηση της περιοχής μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που διαθέτει το τοπικό τμήμα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν ακαριαία και βγήκαν στον δρόμο, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον έναν από τους δύο υπόπτους, έναν 18χρονο με ισπανική υπηκοότητα και αφρικανική καταγωγή, ο οποίος οδηγήθηκε στις δικαστικές φυλακές του Σαν Βιτόρε με την κατηγορία της ληστείας από κοινού.

Παρά την ταχύτητα της επιχείρησης, ο δεύτερος συνεργός εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή και κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση, κρατώντας στα χέρια του το κλαπέν αντικείμενο.

Εντύπωση προκαλεί η απόλυτη άνεση με την οποία διαπράχθηκε η ληστεία, καθώς και το γεγονός ότι συνέβη στο κέντρο της πόλης, ακριβώς μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα.