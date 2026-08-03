Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επανέλαβε χθες Κυριακή τις κατηγορίες του σε βάρος του κεντροαριστερού ομολόγου του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτηρίζοντάς τον «κλέφτη» και «διεφθαρμένο», ενώ παρόμοια τοποθέτησή του πριν από μια εβδομάδα είχε ήδη πυροδοτήσει διμερή διπλωματική κρίση.

«Είναι κλέφτης, είναι διεφθαρμένος, είχε καταδικαστεί για κλοπή και διαφθορά, ήταν στη φυλακή, είναι αλήθεια λοιπόν πως μπορούμε να μιλάμε για κρατούμενο», είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.

Ανάλογες δηλώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία από τον Χαβιέρ Μιλέι, όταν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ του υποψηφίου της βραζιλιάνικης δεξιάς γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου χαρακτήρισε «κρατούμενο» και «κλέφτη» τον ομόλογό του Λούλα, πυροδότησαν διπλωματική κρίση ανάμεσα στους δύο γείτονες, παραδοσιακούς εταίρους και συμμάχους.

Η Μπραζίλια ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες και κάλεσε τον πρέσβη της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία και να του εκφραστεί η «αποδοκιμασία» της.