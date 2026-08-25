Στο πρωτοσέλιδο της ελληνικής έκδοσης της DW βρίσκεται μια μάλλον ασυνήθιστη προεκλογική ιστορία από τη Γερμανία. Πρωταγωνίστρια είναι η 38χρονη Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στις δημοτικές εκλογές του Βιλντεσχάουζεν στην Κάτω Σαξονία. Αφορμή για τη δημοσιότητα; Μια μικρή χρυσή αλυσίδα με τέσσερα γράμματα: «MILF».

Η επιλογή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περιοχή όπου η CDU δεν βρίσκεται ακριβώς σε περίοδο εκλογικής ακμής. Από περίπου 31% το 2016, το ποσοστό της υποχώρησε στο 19,3% στις δημοτικές εκλογές του 2021. Και κάπως έτσι, ένα κολιέ κατάφερε να τραβήξει περισσότερη προσοχή από τα ποσοστά.

Από το «MILF» στην πολιτική συζήτηση

Η Γιόνταϊτ, που βρίσκεται στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου της CDU για το δημοτικό συμβούλιο, εμφανίζεται στις προεκλογικές αφίσες της φορώντας το συγκεκριμένο κολιέ. Το μήνυμα είναι προφανώς σκόπιμα προκλητικό: το «MILF» (Moms I Would Like to Fuck) αποτελεί αγγλικό ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται κυρίως σε πορνογραφικό πλαίσιο για μια ώριμη γυναίκα που θεωρείται σεξουαλικά ελκυστική.

Η ίδια δεν προσπαθεί να κρύψει την πρόκληση. Παραδέχεται ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να ξενίσει, υποστηρίζοντας όμως ότι για την ίδια συμβολίζει την αυτονομία και τον δυναμισμό. Παράλληλα, δηλώνει πως κατανοεί όσους διαφωνούν, ενώ επισημαίνει ότι έχει τη στήριξη της παράταξής της.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αντιδράσεις είναι αρκετές και μάλλον μοιρασμένες. Κάποιοι επικροτούν την υποψήφια επειδή δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να «αλλάξει» για να ταιριάξει στην πολιτική εικόνα της CDU. Άλλοι θεωρούν την επιλογή αμήχανη ή ακόμη και ντροπιαστική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται περισσότερο για αναζήτηση δημοσιότητας παρά για πολιτικό μήνυμα.

Μια προεκλογική εκστρατεία που πέτυχε τον στόχο της

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η Bild μίλησε για «θύελλα αντιδράσεων». Το κατά πόσο πρόκειται πράγματι για θύελλα είναι δύσκολο να μετρηθεί, καθώς σημαντικό μέρος της συζήτησης εξελίσσεται στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι συντηρητικοί σχολιαστές αναρωτιούνται αν μια τέτοια εμφάνιση ταιριάζει με τη φυσιογνωμία της CDU, ενώ άλλοι υπερασπίζονται το δικαίωμα της Γιόνταϊτ να φορά ό,τι επιθυμεί.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια παρέμβαση από κάποιο σημαντικό πολιτικό πρόσωπο. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας: η Γιόνταϊτ δεν χρειάστηκε ούτε μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση ούτε κάποιο εντυπωσιακό σύνθημα για να κερδίσει δημοσιότητα.

Χρειάστηκε απλώς μια μικρή χρυσή αλυσίδα και τέσσερα γράμματα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα.