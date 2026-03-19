Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet, η Τουρκία απέστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για την ανάπτυξη ελληνικών συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο και κλιμακώνοντας τη ρητορική της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Άγκυρα εκφράζει έντονη αντίδραση για την ενίσχυση της άμυνας των νησιών, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις του πολέμου προς όφελός της».

«Η Αθήνα, η οποία παραβιάζει τις συνθήκες που προβλέπουν αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, προσθέτει νέα διάσταση αναπτύσσοντας πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο», αναφέρει η τουρκική πλευρά.

Την ίδια ώρα τουρκικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι το ζήτημα της «στρατιωτικοποίησης των νησιών από την Ελλάδα» έχει ήδη τεθεί σε διεθνείς πλατφόρμες, καθώς, όπως αναφέρουν, κοινοποιήθηκε επισήμως μέσω επιστολών προς το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.