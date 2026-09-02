Σύμφωνα με την Milliyet, η Τουρκία διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς τις ελληνικές αρχές, εκφράζοντας τις έντονες αντιρρήσεις της για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τα θαλάσσια πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στο Αιγαίο.

Όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι «δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο», επαναφέροντας τις ανυπόστατες θεωρίες περί «γκρίζων ζωνών» και αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας.

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύουν σε αυστηρό τόνο ότι οι ελληνικές ενέργειες βασίζονται απολύτως στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι αιτιάσεις της Άγκυρας και η θεωρία των «γκρίζων ζωνών»

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Milliyet, η τουρκική διακοίνωση επικεντρώνεται στις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ελληνικών σχεδιασμών για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων.

Ωστόσο, πίσω από το περιβαλλοντικό πρόσχημα, η Άγκυρα επαναλαμβάνει την ανυπόστατη τουρκική θέση ότι στο Αιγαίο υπάρχουν νησίδες και βραχονησίδες («γεωγραφικοί σχηματισμοί») των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι η διακοίνωση επανέλαβε τον ισχυρισμό πως τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν αποκλειστικά και μόνο μέσω διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη «όλες τις σχετικές προϋποθέσεις» που θέτει η τουρκική πλευρά.

Η κατηγορηματική απάντηση της Αθήνας

Η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει υπογραμμίσει ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες για τα θαλάσσια πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό υλοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και είναι απολύτως εναρμονισμένες με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι μονομερείς ενέργειες, απειλές ή ρηματικές διακοινώσεις της Τουρκίας που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να αμφισβητήσουν το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι νομικά ανυπόστατες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.