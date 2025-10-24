Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοκ και φρίκη στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2022, όταν η 12χρονη Λόλα Νταβιέ βρήκε βίαιο θάνατο από τα χέρια της 27χρονης Νταμπία Μπενκιρέντ. Η υπόθεση αυτή, αποκαλύφθηκε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες στο δικαστήριο, φωτίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας. Από έναν απλό διαπληκτισμό μέχρι την αδυσώπητη πράξη που κόστισε μια αθώα ζωή, το έγκλημα αυτό δείχνει το πως κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν κάθε όριο ακρότητας και ωμότητας.

Η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ παραδέχθηκε στο δικαστήριο την σεξουαλική κακοποίηση και τον βίαιο θάνατο της ανήλικης, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα, τον Οκτώβριο του 2022.

Η κατηγορούμενη, που κατάγεται από την Αλγερία, περιέγραψε με ψυχρότητα τις πράξεις της, ενώ τα λόγια της σοκάρουν με την κυνικότητα και την έλλειψη μεταμέλειας.

🇫🇷 27-year-old Algerian migrant Dahbia Benkired (1st photo) drags a suitcase with the body of 12-year-old French girl Lola (2nd photo) into a bar. Benkired reportedly raped and tortured Lola before killing her in October 2022. This video was shown in court a few days ago, on… pic.twitter.com/mcdoMKVhb5 — Pisklauren (@pisklauren) October 22, 2025

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας, είχε διαπληκτιστεί με τον πρώην σύντροφό της και εκείνη η ένταση την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι «θα έβλαπτε κάποιον».

Την ημέρα του εγκλήματος, όπως περιέγραψε, προσέγγισε τη Λόλα και της ζήτησε να ανοίξει την πόρτα του κτηρίου επειδή δεν είχε κάρτα εισόδου. Η 12χρονη τη βοήθησε, ανεβάζοντας τις βαλίτσες της στο διαμέρισμα της.

Η Μπενκιρέντ παραδέχθηκε ότι από εκείνη τη στιγμή είχε ήδη αποφασίσει να προκαλέσει βλάβη στο παιδί.

🚨NEWS: Algerian migrant Dahbia Benkired carried a suitcase into a bar containing the body of 12-year-old French girl Lola He r*ped and t*rtured her This video was leaked and played in court today as he is now on trial So many innocent lives lost for mass immigration

Awful pic.twitter.com/I6UUcUTJOn — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 17, 2025



Η Λόλα φέρεται να παρακαλούσε «Μην μου κάνετε κακό», ενώ η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι την καθησύχαζε, λέγοντας της ότι δεν θα της έκανε κακό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία.

Περιέγραψε ότι χτύπησε το κεφάλι της στο ντους, ότι την έδεσε και ότι κατά την αντίληψή της η Λόλα ήταν ήδη «νεκρή», παρά το γεγονός ότι οι έρευνες έδειξαν ότι το παιδί ήταν ζωντανό κατά τη στιγμή του δεσίματος.

Η κατηγορούμενη περιέγραψε με ψυχρότητα πώς ξέσπασε όλο το «μίσος» που ένιωθε στο κορίτσι και παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως η Λόλα τελικά θα πεθάνει. Σε ένα άλλο σημείο, ανέφερε ότι άρχισε να βλέπει το παιδί σαν «πρόβατο», περιγράφοντας το δέρμα της ως «σκληρό σαν πρόβατου», ενώ φέρεται να έγραψε σύμβολα στα πόδια της.

Ο κλινικός ψυχολόγος που κατέθεσε χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Μπενκιρέντ ως σπάνια περίπτωση σεξουαλικού σαδισμού, επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη φαίνεται να έβρισκε σχεδόν σεξουαλική ικανοποίηση από την άσκηση βίας.

French girl Lola, 12, who was ‘raped and murdered by Algerian woman’ begged ‘please don’t hurt me’ before she was brutally killed, court hears https://t.co/y8qabYEeVx — Daily Mail (@DailyMail) October 23, 2025



Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, η Μπενκιρέντ είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο θέματα μαγείας, στοιχείο που εξετάζεται σχετικά με την ψυχολογική της κατάσταση.

Στην ακροαματική διαδικασία, η μητέρα της Λόλα ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλει ισόβια κάθειρξη στην κατηγορούμενη. Η δίκη είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: Daily Mail