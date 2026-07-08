Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, απηύθυνε το πρωί της Τετάρτης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που πραγματοποιείται στην Άγκυρα.

«Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτε, ξεκαθαρίζοντας την αμυντική αλλά αποφασιστική στάση της Συμμαχίας.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν ως «απολύτως απαραίτητες», επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη παραβιάζει την εκεχειρία.

Μιλώντας για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε πως αναμένει από τους συμμάχους, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα.