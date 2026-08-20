Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε την Πέμπτη τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην αμφισβητήσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί την ασφάλειά του. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι οδηγεί την Τουρκία σε «επικίνδυνες περιπέτειες» στη Συρία.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Κατζ υποστήριξε ότι η τουρκική πολιτική στη Συρία δημιουργεί απειλές για το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει σε οποιονδήποτε παράγοντα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά της. Παράλληλα, επέκρινε τον Ερντογάν για τις δημόσιες επιθέσεις του κατά του Ισραήλ, καλώντας τον να περιοριστεί σε «κενές» δηλώσεις, αντί να επιχειρεί να δοκιμάσει τις ισραηλινές αντοχές.

ארדואן @RTErdogan גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה.

ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה.

עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 20, 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ έστειλε σαφές μήνυμα στη Συρία για την Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε συριακή στρατιωτική βάση, μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ιερουσαλήμ προς τη Δαμασκό για την ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία.

Σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ισραηλινή επίθεση της Τρίτης, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε ήδη καταστήσει σαφή τη θέση του προς τη Συρία, χρησιμοποιώντας το μήνυμα «Μην το κάνετε».

Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εδραίωση του τουρκικού στρατού στη Συρία, εφόσον αυτή δημιουργεί απειλή για την ισραηλινή ασφάλεια. Όπως υποστήριξε, καθώς οι προειδοποιήσεις δεν έγιναν επαρκώς κατανοητές, η ισραηλινή πλευρά προχώρησε σε στρατιωτική ενέργεια, ώστε το μήνυμα να καταστεί απολύτως σαφές.

Η μετάφραση έγινε με DeepL