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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Μεταξύ των τραυματιών και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.

Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή, την ώρα που ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κρατικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές αστυνομικές αρχές στη διαχείριση του περιστατικού.

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