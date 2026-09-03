Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Μεταξύ των τραυματιών και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.

Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση.

This is absolutely insane! I just heard about this minutes ago! 🫨 Per @FoxNews, Two police officers have been shot during an active shooter situation in the downtown area of Minneapolis, Minnesota! pic.twitter.com/81A564XG7Y — Nick Rogue 😀 (@Nick_Rogue_) September 2, 2026

Το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή, την ώρα που ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

#BREAKING UPDATE – 6 people shot, including 2 officers, after an active shooter incident in downtown Minneapolis, Minnesota; shooter reportedly down. https://t.co/HIT0hJYlCw pic.twitter.com/x11dhAMjTD — Fast News Network (@fastnewsnet) September 2, 2026

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κρατικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές αστυνομικές αρχές στη διαχείριση του περιστατικού.