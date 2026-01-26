Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Πολιτεία της Μινεσότα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης κρίσης, καθώς οι επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών Αρχών (ICE και Border Patrol) και η βία που ασκούν εναντίον πολιτών με αποκορύφωμα τις εν ψυχρώ δολοφονίες από Πράκτορες της Νικόλ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, έχουν μετατρέψει τις γειτονιές της Μινεάπολης σε «εμπόλεμη ζώνη».

Ένα ακόμη αιματηρό περιστατικό, με τον σοβαρό τραυματισμό και τον μερικό ακρωτηριασμό μιας διαδηλώτριας (το οποίο από τύχη δεν κατέληξε θανατηφόρο), ανεβάζει ακόμη περισσότερο το «θερμόμετρο», προκαλώντας ακόμη περισσότερη οργή.

Το περασμένο Σάββατο 24/1, μια ειρηνική συγκέντρωση στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι στη γειτονιά Whittier κατέληξε σε λουτρό αίματος.

Ενώ το πλήθος τιμούσε τον 37χρονο νοσηλευτή που έπεσε νεκρός από τα πυρά Πρακτόρων της ICE λίγες ημέρες νωρίτερα, ομοσπονδιακές δυνάμεις της ίδιας υπηρεσίας, επιχείρησαν να διαλύσουν τη συγκέντρωση με χρήση χημικών και πλαστικών σφαιρών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές αναφορές, μια γυναίκα δέχθηκε χτύπημα από “less-lethal munitions” (σ.σ. μη θανατηφόρο όπλο), σε πολύ κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με το MPR News, η γυναίκα, δέχθηκε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης (flashbang grenade) η οποία εξερράγη σχεδόν πάνω στο χέρι της.

Η τραυματισμένη γυναίκα υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Hennepin Healthcare ανέφεραν ότι η ζημιά ήταν μη αναστρέψιμη, οδηγώντας σε μερικό ακρωτηριασμό των δακτύλων και τμήματος της παλάμης.

Η εικόνα των διαδηλωτών να προσπαθούν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέσα στα δακρυγόνα είναι συγκλονιστική.

Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες

Διαδηλωτές που ήταν και αυτοί στο ίδιο σημείο με τη γυναίκα ανέφεραν πως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιου είδους βία από την πλευρά τους και ότι απλά στέκονταν στο σημείο, τιμώντας την μνήμη του Άλεξ Πρέτι.

Οι δηλώσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν δίπλα στη γυναίκα τη στιγμή του τραυματισμού της, είναι συγκλονιστικές:

«Δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Οι Πράκτορες άρχισαν να εκτοξεύουν βομβίδες κρότου-λάμψης απευθείας μέσα στο πλήθος. Είδα τη γυναίκα να πέφτει και το χέρι της ήταν… δεν μπορώ να το περιγράψω, υπήρχε αίμα παντού στο χιόνι. Την πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής με αυτό που αποκαλούν “μη θανατηφόρο” όπλο».

Ένας ακόμη διαδηλωτής ανέφερε πως: «η γυναίκα κρατούσε μία ταμπέλα και στεκόταν στην άκρη του πεζοδρομίου. Ένας Πράκτορας τη σημάδεψε απευθείας. Αυτά τα όπλα υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για τη διασπορά του πλήθους χτυπώντας στο έδαφος, όχι για να στοχεύουν μέλη του σώματος από τα πέντε μέτρα».

Γιατρός του VA Hospital και συνάδελφος του Άλεξ Πρέτι που βρισκόταν και αυτός στο σημείο είπε συγκλονισμένος: «ήρθαμε να θρηνήσουμε τον Άλεξ και καταλήξαμε να δένουμε τουρνικέ σε μια κοπέλα που έχασε τα δάχτυλά της μπροστά στα μάτια μας. Αυτό δεν είναι επιβολή του νόμου, είναι πόλεμος».

Σκοτώνουν και τα «μη θανατηφόρα όπλα»

Το περιστατικό με τον ακρωτηριασμό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όπλα καταστολής πλήθους. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι όταν αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των πρωτοκόλλων (από κοντινή απόσταση ή με στόχευση στο κεφάλι και τα άκρα), οι συνέπειες είναι μόνιμες αναπηρίες.

Πολιτική και Νομική Αντίδραση

Η πολιτεία της Μινεσότα βρίσκεται πια σε ανοιχτό πόλεμο με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας Keith Ellison, κατέθεσε προσφυγή, ζητώντας την άμεση παύση των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων, κατηγορώντας τους Πράκτορες της ICE για «τακτικές αυταρχικών καθεστώτων».

Ομοσπονδιακός δικαστής παράλληλα, εξέδωσε προσωρινή διαταγή που περιορίζει τη χρήση βίας από τους Πράκτορες της ICE και της Συνοριοφυλακής εναντίον δημοσιογράφων και παρατηρητών.

Με πληροφορίες από: The Guardian