«Eμμονικό με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά» χαρακτήρισαν οι Αρχές τον δράστη της επίθεσης στο καθολικό σχολείο και στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας στη Μινεάπολη που είχε σαν αποτέλεσμα δύο μαθητές ηλικίας 8 και 10 ετών να χάσουν τη ζωή τους.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Χένεπιν ανέφερε ότι και τα δύο παιδιά πέθαναν καθώς υπέκυψαν στα τραύματα από τους πυροβολισμούς.

Οι αξιωματούχοι αύξησαν τον αριθμό των τραυματισμένων παιδιών — ηλικίας 6 έως 15 ετών — σε 15. Τρεις ενορίτες ηλικίας περόπου 80 ετών τραυματίστηκαν επίσης. Οι περισσότεροι αναμένεται να επιβιώσουν, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Ένα παιδί βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση την Πέμπτη, ενώ άλλοι 11 τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται.

Ο δράστης της επίθεσης κατονομάστηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών, ενώ οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο. Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο Γουέστμαν δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ο’Χάρα.

«Είναι πολύ σαφές ότι ο δράστης είχε την πρόθεση να τρομοκρατήσει αυτά τα αθώα παιδιά», δήλωσε ο Ο’Χάρα. «Πάνω από όλα, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά», προσέθεσε.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζο Τόμσον, δήλωσε ότι τα βίντεο και τα γραπτά που άφησε ο δράστης δείχνουν ότι «εξέφραζε μίσος προς σχεδόν κάθε ομάδα που μπορεί να φανταστεί κανείς, συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και του προέδρου Τραμπ».

Η μόνη ομάδα που ο Γουέστμαν δεν μισούσε ήταν οι «κατά συρροήν δολοφόνοι», δήλωσε ο Τόμσον. «Με λίγα λόγια, ο δράστης φαινόταν να μας μισεί όλους».

Είχε μια «διαταραγμένη γοητεία» για τις μαζικές δολοφονίες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ο’Χάρα.

Ταυτοποιήθηκαν τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους

Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν έχουν ταυτοποιηθεί από τις οικογένειές τους ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, οκτώ ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών.

‘Please remember Fletcher for the person he was and not the act that ended his life:’ Fletcher Merkel, 8, was one of two children killed in the Minneapolis Catholic school mass shooting. Here’s the heartbreaking public statement his dad, Jessie, delivered the next day. pic.twitter.com/zJOePYOks9 — NewsChannel 5 (@NC5) August 28, 2025

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ», δήλωσε ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ, στους δημοσιογράφους.

«Ποτέ δεν θα μας επιτραπεί να τον αγκαλιάσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του και να τον δούμε να μεγαλώνει και να γίνεται ο υπέροχος νεαρός άνδρας που ήταν έτοιμος να γίνει», προσέθεσε.

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να ασκεί».

«Σας παρακαλώ, θυμηθείτε τον Φλέτσερ για το άτομο που ήταν και όχι για την πράξη που έθεσε τέλος στη ζωή του», συνέχισε, καταπνίγοντας τα δάκρυά του.

«Αγκαλιάστε και φιλήστε τα παιδιά σας σήμερα λίγο περισσότερο. Σ’ αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», κατέληξε.

Οι γονείς της άρπερ Μόισκι, Michael Μόισκι και Τζάκι Φλέιβιν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν ένα έξυπνο, χαρούμενο και βαθιά αγαπητό 10χρονο κορίτσι, του οποίου το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιζαν όλους όσους τη γνώριζαν».

Η οικογένεια είπε ότι η μικρή αδελφή της Χάρπερ «λατρεύε την μεγάλη της αδελφή και πενθεί για μια απίστευτη απώλεια».

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», ανέφεραν ακόμα και πρόσθεσαν ότι η οικογένεια ελπίζει «η μνήμη της να τροφοδοτήσει δράσεις» για να σταματήσει η βία με όπλα.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να υποφέρει ποτέ τέτοιο πόνο… Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη, ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών», προσέθεσε.

Οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν το κίνητρο

Σύμφωνα με τον Ο’Χαρα ο δράστης πυροβόλησε με 116 σφαίρες με ένα τουφέκι από τα βιτρό παράθυρα της εκκλησίας, ενώ τα παιδιά παρακολουθούσαν τη λειτουργία. Ακόμα είχε πάνω του ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι,

Βίντεο από κλείστο κύκλωμα κατέγραψε την επίθεση και έδειξε ότι ο δράστης δεν μπήκε ποτέ στην εκκλησία και δεν μπορούσε να δει τα παιδιά ενώ πυροβολούσε από τα παράθυρα,

Οι Αρχές έχουν δώσει μέχρι στιγμής λίγες πληροφορίες για το παρελθόν του δράστη αλλά ανέφεραν ότι είχε φοιτήσει στο σχολείο της εκκλησίας και ότι η μητέρα της είχε εργαστεί εκεί πριν συνταξιοδοτηθεί το 2021.

Ο δράστης, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά το μακελειό άφησε ένα σημείωμα, σύμφωνα με τις Αρχές, οι οποίες πρόσθεσαν όμως ότι το κίνητρο της επίθεσης μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό.

«Δεν θα τιμήσω τα λόγια του δράστη επαναλαμβάνοντάς τα, είναι φρικτά και άθλια», δήλωσε ο Τόμσον.

Ο Ο’Χάρα προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομα του δολοφόνου, επειδή «ο σκοπός των ενεργειών του δράστη ήταν να αποκτήσει φήμη».

Πρόσθεσε ότι, «όπως και πολλοί άλλοι κατά συρροήν δολοφόνοι που έχουμε δει πολύ συχνά σε αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, είχε μια διαταραγμένη γοητεία με προηγούμενες μαζικές δολοφονίες».

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι οι μαζικές δολοφονίες μπορούν να οδηγήσουν σε μιμητικές δολοφονίες, καθώς οι δολοφόνοι επιδιώκουν να γίνουν διάσημοι μέσω των ειδεχθών εγκλημάτων τους.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας που υποκινήθηκε από μια ιδεολογία γεμάτη μίσος».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πατέλ ανέφερε ότι ο δράστης «άφησε πολλές αντι-καθολικές, αντι-θρησκευτικές αναφορές» γραμμένες στα όπλα και σε σημειώσεις που ανακάλυψαν οι ερευνητές.

Στην συνέντευξη τύπου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έρευνες σε τρεις κατοικίες που συνδέονται με τον δράστη, ο οποίος καταγόταν από τα προάστια της Μινεάπολης.

«Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει νόημα σε μια τόσο αδιανόητη τραγωδία», είπε ο Ο’Χάρα και προσέθεσε ότι η εκκλησία κλείδωσε τις πόρτες της πριν από την έναρξη της λειτουργίας, σώζοντας πιθανώς πολλές ζωές.

Αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση είχαν αγοραστεί νόμιμα, ότι η δολοφόνος δεν εμφανιζόταν σε καμία λίστα παρακολούθησης της κυβέρνησης και ότι η αστυνομία δεν έχει γνώση για τυχόν διαγνώσεις ή θεραπείες ψυχικής υγείας που λάμβανε.

Ο Γουέστμαν άφησε πίσω του πολλά βίντεο και σελίδες με κείμενα που περιγράφουν μια σειρά από παράπονα. Σε ένα από αυτά έγραφε: «Ξέρω ότι αυτό είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω».

Τα βίντεο που δημοσίευσε ο δράστης

Σε ένα κανάλι στο YouTube με τίτλο «Robin W», ο φερόμενος ως δράστης δημοσίευσε τουλάχιστον δύο βίντεο πριν το κανάλι καταργηθεί από τους διαχειριστές του ιστότοπου την Τετάρτη. Στα βίντεο δεν εμφανίζεται ποτέ το πρόσωπο του ατόμου που μιλάει.

Σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 10 λεπτών, η κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου δείχνει μια κρυψώνα με όπλα, πυρομαχικά και γεμάτους γεμιστήρες με φράσεις γραμμένες πάνω τους, όπως «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ» και «Πού είναι ο Θεός σας;». Ορισμένες ήταν γραμμένες με κυριλλικό αλφάβητο.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, το άτομο που τραβάει το βίντεο τραγουδάει τη λέξη «αύριο» και λέει: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου… είναι οι μόνοι άνθρωποι από τους οποίους ζητώ συγγνώμη». Επίσης, «μετανιώνω για όλα. Δεν ζήτησα τη ζωή. Εσείς δεν ζητήσατε το θάνατο».

Σε ένα σημείο, το άτομο κρατά ένα μικρότερο πυροβόλο όπλο από την κρυψώνα και λέει: «Αυτό είναι για μένα. Σε περίπτωση που το χρειαστώ».

Το βίντεο δείχνει επίσης μια επιστολή που γράφτηκε στην οικογένεια του ατόμου, στην οποία ζητά συγγνώμη για το τι θα σημαίνει για αυτούς η επίθεση, εκφράζει την αγάπη του για αυτούς και τους λέει να αλλάξουν το όνομά τους και να «προχωρήσουν».

Ένα δεύτερο βίντεο, διάρκειας σχεδόν 20 λεπτών, δείχνει δύο διαφορετικά ημερολόγια. Το πρώτο έχει περισσότερες από 150 σελίδες, όλες γραμμένες σε κάτι που μοιάζει με το κυριλλικό αλφάβητο. Το δεύτερο ημερολόγιο είχε μια τελευταία καταχώριση με ημερομηνία 21-8-25, είχε περισσότερες από 60 σελίδες και ήταν επίσης γραμμένο εξ ολοκλήρου σε κυριλλικό αλφάβητο.

Το δεύτερο σημειωματάριο είχε ένα αυτοκόλλητο στο εσωτερικό του εξωφύλλου που απεικόνιζε ένα Καλάσνικοφ πάνω από μια σημαία υπερηφάνειας για την ισότητα των τρανς. Δίπλα του υπήρχε ένα αυτοκόλλητο της μπάντας KMFDM. Ένας από τους δράστες της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999 είχε δημοσιεύσει τους στίχους της μπάντας στον ιστότοπό του πριν από την επίθεση.

Η γερμανική μπάντα έχει εκδώσει επανειλημμένα δηλώσεις καταδικάζοντας τη βία και τις σφαγές σε σχολεία. Ωστόσο, σε αρκετές φονικές επιθέσεις υψηλού προφίλ που έχουν συμβεί μετά το Κολουμπάιν, οι δράστες φορούσαν μπλουζάκια, αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονταν στο συγκρότημα ως αναφορά στη συγκεκριμένη επίθεση.

Στο βίντεο, ακούγεται το άτομο να μουρμουράει και να αναπνέει βαριά. «Μάλλον θα ανεβάσω ένα βίντεο την ίδια μέρα», λέει το άτομο πριν γυρίσει σε κάτι που μοιάζει με σχέδιο της κάτοψης μιας εκκλησίας, δείχνοντας δύο εξωτερικά παράθυρα και στη συνέχεια μαχαιρώνοντας την εικόνα με ένα μακρύ μαχαίρι.