Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή την ευθύνη για τους θανάτους δύο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους Δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.

«Με τραγικό τρόπο, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους Δημοκρατικούς», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Τραμπ: «Εξετάζουμε τα πάντα» για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην Wall Street Journal σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα και θα αποφανθεί» για τον θανατηφόρο πυροβολισμό στη Μινεάπολη.

Παράλληλα ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής απομάκρυνσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης, χωρίς όμως να προσδιορίσει χρονικό πλαίσιο για το πότε αυτό μπορεί να συμβεί. «Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουν κάνει, και έχουμε κάνει, φανταστική δουλειά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μετά την αποχώρηση των εν λόγω δυνάμεων θα παραμείνει άλλο προσωπικό για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης.

Το επεισόδιο αφορά τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, ο οποίος δολοφονήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη, το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό αυτού του είδους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε αρχικά ότι ο Πρέτι επέφερε επίθεση στους πράκτορες, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν πυρ «σε αυτοάμυνα». Ωστόσο, βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν ότι ο ίδιος πυροβολήθηκε πολλές φορές ενώ ήταν δεμένος στο έδαφος από ομάδα πρακτόρων, γεγονός που έχει προκαλέσει ευρεία αμφισβήτηση των αρχικών ισχυρισμών.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει ευρεία κοινωνική και πολιτική ένταση στην πόλη και πέραν αυτής, με τοπικούς αξιωματούχους και ακτιβιστές να αμφισβητούν την επιχειρησιακή συμπεριφορά των ομοσπονδιακών δυνάμεων και να ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ. AFP, Reuters