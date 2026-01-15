Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε ένα άτομο στο πόδι, στη Μινεάπολη, αφού δέχθηκε επίθεση με φτυάρι κατά τη διάρκεια σύλληψης, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου στις 7 Ιανουαρίου ένας πράκτορας του ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι ενώ οδηγούσε.

Μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίου έριξαν δακρυγόνα σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση στη βόρεια Μινεάπολη, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: Associated Press