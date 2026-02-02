Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Νέα κυβερνητικά έγγραφα, που δημοσιοποίησε η ανεξάρτητη ερευνητική ιστοσελίδα ProPublica, έχουν ταυτοποιήσει τους δύο ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο Αμερικανό νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι σε διαδήλωση στη Μινεάπολη στις 24 Ιανουαρίου.

Οι πράκτορες ονομάζονται Jesus Ochoa και Raymundo Gutierrez, και σύμφωνα με τα έγγραφα βρισκόντουσαν εκεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Metro Surge, μιας ευρείας επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ.

Ο 43χρονος Ochoa υπηρετεί ως πράκτορας της συνοριοφυλακής (Border Patrol) και εντάχθηκε στην CBP το 2018, ενώ ο 35χρονος Gutierrez εργάζεται από το 2014 στο τμήμα επιχειρήσεων πεδίου της ίδιας υπηρεσίας και είναι μέλος ειδικής ομάδας ταχείας επέμβασης, συγκρίσιμης με μονάδες SWAT. Και οι δύο κατάγονται από το Νότιο Τέξας.

Από βίντεο που έχουν διαρρεύσει και που αναλύθηκαν από δημοσιογραφικές πηγές, φαίνεται ότι η επιχείρηση εξελίχθηκε όταν ένας από τους πράκτορες έσπρωξεμια γυναίκα στο έδαφος. Ο Πρέτι προσπάθησε να τη βοηθήσει και στη συνέχεια δέχθηκε σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο, πριν ακινητοποιηθεί στο έδαφος. Οι πράκτορες του έριξαν συνολικά περίπου δέκα πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ ο ίδιος φέρεται σύμφωνα με εικόνες και βίντεο να μην απειλεί κανέναν όταν έπεσε νεκρός.

Αν και η αρχική αφήγηση από αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) περιέγραφε τον Πρέτι «ως απειλή και εν δυνάμει τρομοκράτη», αυτά τα στοιχεία έχουν αμφισβητηθεί από ανεξάρτητους αναλυτές και από βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ταυτοποίηση των πρακτόρων πυροδότησε νέο κύμα οργής και διαδηλώσεων, όχι μόνο στη Μινεάπολη αλλά και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, με πολίτες και ακτιβιστές να ζητούν πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για την χρήση δύναμης από ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Η υπόθεση ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μιας 37χρονης μητέρας τριών παιδιών που επίσης σκοτώθηκε από πράκτορα μετανάστευσης στην ίδια πόλη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την CBP δεν είχε δημοσιοποιήσει τα ονόματα των πρακτόρων, επικαλούμενος ζητήματα ασφάλειας, κάτι που προκάλεσε έντονη κριτική για έλλειψη διαφάνειας και αποδόθηκε από πολλούς σε προσπάθεια «κάλυψης» της υπόθεσης.

Εν τω μεταξύ, η Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανές παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ το FBI και το DHS συνεργάζονται στην υπόθεση.

Η έρευνα που δημοσίευσε το ProPublica περιλαμβάνει και προσωπικές πληροφορίες για τους δύο άνδρες. Η πρώην σύζυγος του Jesus Ochoa περιέγραψε ότι είχε μεγάλο πάθος για πυροβόλα όπλα και διέθετε περίπου 25 λειόκανα, πιστόλια και τουφέκια, στοιχείο που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην αφήγηση για το τι συνέβη στη διάρκεια της αντιπαράθεσης.