Άνδρας επιτέθηκε στη Δημοκρατική βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ στη Μινεάπολη την Τρίτη, ψεκάζοντας προς το μέρος της άγνωστη ουσία με σύριγγα, πριν ακινητοποιηθεί από την ασφάλεια και συλληφθεί από την αστυνομία.

A man sprayed Minnesota Rep. Ilhan Omar with an unknown liquid at a town hall in Minneapolis on Tuesday, but she vowed not to be intimidated and declined to immediately leave the event to get checked out. The man was immediately apprehended and was booked into Hennepin County… pic.twitter.com/iowHhQU6zF — CBS News (@CBSNews) January 28, 2026

Κατά την επίθεση, ο άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν πλησίασε τη βουλευτή ενώ εκείνη μιλούσε για την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, θέματα που ήδη έχουν προκαλέσει πολιτική ένταση στην περιοχή.

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: “Here’s the reality that people like this ugly man don’t understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us.” pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους είπαν ότι η ουσία είχε δυσάρεστη, όξινη μυρωδιά, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς ήταν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ιλχάν Ομάρ δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και επέλεξε να συνεχίσει την ομιλία της παρά το περιστατικό. Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ενώ υπήρχαν εκκλήσεις να αποχωρήσει και να εξεταστεί, εκείνη παρέμεινε στο βήμα και συνέχισε τις τοποθετήσεις της.

Πηγή: Associated Press