Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε μια πρωτότυπη κίνηση και κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η Εθνοφρουρά της Μινεσότα αναπτύχθηκε στους δρόμους της Μινεάπολης υιοθετώντας μια στρατηγική που θυμίζει περισσότερο ανθρωπιστική αποστολή παρά στρατιωτική επιχείρηση.

Με εντολή του Κυβερνήτη Tim Walz, οι εθνοφρουροί που τέθηκαν σε ετοιμότητα το περασμένο Σάββατο 24/1, δεν εμφανίστηκαν με την παραδοσιακή εξάρτηση καταστολής ταραχών. Αντίθετα, φορούσαν φωσφοριζέ κίτρινα ανακλαστικά γιλέκα πάνω από τις στολές τους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Εθνοφρουράς, ο στόχος ήταν διπλός:

Να ξεχωρίζουν οι στρατιώτες από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, οι οποίοι φορούν παρόμοιες στολές παραλλαγής και αποτελούν το επίκεντρο της οργής των διαδηλωτών.

Και δεύτερον να σταλεί το μήνυμα ότι η δύναμη της εθνοφρουράς της Πολιτείας, βρίσκεται εκεί για την ασφάλεια των πολιτών και όχι για να τους καταστείλει.

Σνακ, γλυκά και καφέδες εν μέσω Ψύχους

Ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων, κατέγραψαν εικόνες που σπάνια συναντά κανείς σε διαδηλώσεις τέτοιας κλίμακας. Λόγω των πολικών θερμοκρασιών που επικρατούν στη Μινεσότα, εθνοφρουροί εθεάθησαν να μοιράζουν στους διαδηλωτές ζεστά ροφήματα και νερό, θερμαντικά επιθέματα χεριών, σνακ και γλυκά.

Η κίνηση αυτή, αν και ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη πράξη καλής θέλησης από μεμονωμένους στρατιώτες της εθνοφρουράς, έγινε γρήγορα το σήμα κατατεθέν μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκλιμάκωσης (de-escalation). «Είναι γείτονές μας, ζουν και εργάζονται εδώ», δήλωσε ο Κυβερνήτης Walz, τονίζοντας ότι η προστασία της Πρώτης Τροπολογίας (δικαίωμα στη συνάθροιση) είναι η προτεραιότητα της εθνοφρουράς της Μινεσότα.

Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων κατά της ICE, αυτό ερμηνεύτηκε από πολλούς ως προστασία των διαδηλωτών ώστε να μπορούν να διαμαρτύρονται χωρίς να φοβούνται βίαιη καταστολή ή συλλήψεις από ομοσπονδιακού πράκτορες.

Πολιτική Θύελλα στην Ουάσινγκτον

Ωστόσο, η ειρηνική αυτή προσέγγιση έχει προκαλέσει την οργή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Todd Blanche, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των τοπικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική του Δημάρχου Frey και του Κυβερνήτη Walz αγγίζει τα όρια του ομοσπονδιακού εγκλήματος.

Ο λόγος που ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης έγινε έξαλλος και μίλησε για «ομοσπονδιακό έγκλημα» είναι ακριβώς επειδή θεώρησε ότι η στάση του Κυβερνήτη της Μινεσότα εμποδίζει το έργο της ICE.

Οι ομοσπονδιακοί είδαν την Εθνοφρουρά όχι ως σύμμαχο στην τήρηση της τάξης, αλλά ως ένα «τείχος» που επιτρέπει στους διαδηλωτές να δρουν ανενόχλητοι κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Όταν οι τοπικοί άρχοντες ενθαρρύνουν τους πολίτες να παρεμποδίζουν το έργο της ICE και η Εθνοφρουρά λειτουργεί ως “ομάδα υποδοχής”, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ομοσπονδιακών αξιωματικών», ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Fox News.

Θυμίζουμε ότι στη Μινεάπολη εδώ και αρκετές ήμερες έχουν ξεσπάσει ταραχές μετά από τις δύο εν ψυχρώ δολοφονίες της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE.