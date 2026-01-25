Από τη στιγμή της νέας δολοφονίας Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, αυτή τη φορά του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, πολλά είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει από πολίτες στα κοινωνικά δίκτυα, όπου καταρρίπτονται όλα τα επιχειρήματα του Λευκού Οίκου για το όσο αφορά ότι ο 37χρονος τράβηξε όπλο εναντίον των πρακτόρων της ICE.

Όντως ο Άλεξ Πρέτι είχε όπλο επάνω του νόμιμα, αλλά δεν το κράτησε ποτέ στα χέρια του. Αντίθετα όταν οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) τον περικύκλωσαν και τον έριξαν στο έδαφος, πράκτορας της ICE τον ψάχνει, βρίσκει το όπλο στη ζώνη του, το τραβά με το χέρι του και το παίρνει.

Την ίδια στιγμή έτερος πράκτορας όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο-ντοκουμέντο, τραβά εκείνη τη στιγμή το όπλο του, ενώ ο 37χρονος νοσηλευτής βρίσκεται γονατιστός με το πρόσωπο στο έδαφος σε μία στάση όπου δεν μπορεί να απειλήσει κανέναν πράκτορα, και στη συνέχεια τον πυροβολεί πισώπλατα.

Γιατρός, που έσπευσε να βοηθήσει τον Πρέτι, διαπίστωσε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του στήθους και πιθανό τραύμα στον λαιμό.

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο σε αργή κίνηση:

Εκτός όμως του ότι ο Άλεξ Πρέτι ήταν πεσμένος στο έδαφος, λίγο πριν τον ρίξουν κάτω, πράκτορας του ρίχνει δύο φορές δακρυγόνο με σπρέι στα μάτια, οπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το βίντεο:

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι ο 37χρονος δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους αστυνομικούς, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου ότι επρόκειτο για «ένοπλο» που απειλούσε τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι καταθέσεις περιλαμβάνονται σε ένορκες δηλώσεις που κατατέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 24/1, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα, στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσε η ΜΚΟ ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών).

Η μία μάρτυρας είναι η γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο της δολοφονίας, σημειώνοντας πως βρέθηκε στο σημείο γιατί «θεωρώ πολύ σημαντικό να καταγράφω τι κάνει η ICE στη γειτονιά μου».

Περιγράφει ότι ο Πρέτι πλησίασε για να βοηθήσει μια γυναίκα που οι πράκτορες είχαν ρίξει στο έδαφος, όταν ένας από αυτούς ψέκασε με χημικό σπρέι τόσο τον ίδιο όσο και τη γυναίκα. Στη συνέχεια, όπως καταθέτει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον πυροβολούν: «Δεν τον είδα ποτέ να κρατά όπλο», ανέφερε.

«Δεν τους άγγιξε, δεν τους επιτέθηκε. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Τον πέταξαν στο έδαφος, τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον κρατούσαν κάτω και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες φορές… Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει. Ήμουν πέντε πόδια μακριά και απλώς τον εκτέλεσαν».

Η ίδια δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή της, καθώς πιστεύει πως οι πράκτορες την αναζητούν. «Διάβασα την ανακοίνωση του υπουργείου και είναι ψέμα. Δεν πλησίασε με όπλο, αλλά με κάμερα. Φοβάμαι να πάω σπίτι. Ξέρω μόνο ότι δεν λένε την αλήθεια για ό,τι συνέβη».