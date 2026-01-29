Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σχέδιο σταδιακής αποφόρτισης της κρίσης στη Μινεσότα, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδίο έντασης μετά τους θανάτους των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών Πρακτόρων, παρουσίασε την Πέμπτη ο Τομ Χόμαν, ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου.

Όπως δήλωσε, «η Ουάσιγκτον προετοιμάζει αποχώρηση μέρους των δυνάμεων «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Μιλώντας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χόμαν ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να παραμείνει στην Πολιτεία «μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Μετανάστευσης να καταρτίσουν ένα οργανωμένο «σχέδιο εξόδου» από τη Μινεσότα.

Ο ίδιος επικαλέστηκε μάλιστα προσωπικές οδηγίες του Προέδρου Τραμπ, λέγοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να μη χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. «Ο Πρόεδρος μού είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν. Ούτε εγώ θέλω να πεθάνει κανείς, ούτε καν αυτοί που αναζητούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι αναγνώρισε ότι οι πολίτες έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να διαμαρτύρονται ενάντια στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις για τη μετανάστευση, ο Χόμαν αρνήθηκε να σχολιάσει τους θανάτους Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς Πράκτορες, επικαλούμενος τις εν εξελίξει έρευνες, όπως και το πρόσφατο βίντεο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

«Η Πρώτη Τροπολογία σας προστατεύει και τη σέβομαι», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μινεάπολη. «Έχετε το δικαίωμα να διαδηλώνετε. Αυτό που ζητώ είναι να παραμείνει η κατάσταση ειρηνική».

Οι τοποθετήσεις του Χόμαν έρχονται σε εμφανή αντίθεση με τη σκληρή ρητορική άλλων κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και ο αξιωματούχος της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο έχουν χαρακτηρίσει επανειλημμένα τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς», «ταραξίες» ή ακόμη και «εξεγερμένους».

Ο Χόμαν τόνισε ότι τυχόν ομοσπονδιακοί Πράκτορες που δεν ενεργούν επαγγελματικά, θα αντιμετωπίζουν πειθαρχικές συνέπειες, όπως συμβαίνει σε κάθε ομοσπονδιακή Υπηρεσία.

Αναγνώρισε πάντως ότι οι άνδρες της ICE και της CBP επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολο και τεταμένο περιβάλλον. «Υπάρχουν σαφή πρότυπα συμπεριφοράς και θα εφαρμοστούν», είπε.

Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε απειλή, παρεμπόδιση ή επίθεση εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου είναι «απολύτως απαράδεκτη» και ότι η Κυβέρνηση θα επιδείξει «μηδενική ανοχή» απέναντι σε τέτοιες ενέργειες.

Με φόντο τα επεισόδια και τους θανάτους Αμερικανών πολιτών που ακολούθησαν την ενισχυμένη παρουσία της ICE και της CBP στους δρόμους της Μινεάπολης και άλλων πόλεων, ο Χόμαν έκανε γνωστό ότι εξετάζεται ένα «σχέδιο αποσυμπίεσης». Στόχος είναι η σταδιακή μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών Πρακτόρων σε δημόσιους χώρους, ώστε η επιβολή του νόμου να επιστρέψει σε πιο «κανονικούς» ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χόμαν είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αστυνομικές ηγεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των Πρακτόρων και, μεσοπρόθεσμα, να καταστεί δυνατή η μείωση της ομοσπονδιακής παρουσίας στο πεδίο.

«Οι αρχηγοί με τους οποίους μίλησα δεσμεύτηκαν ότι θα ανταποκρίνονται σε κλήσεις 911 όταν οι διαδηλωτές γίνονται βίαιοι, όταν οι Πράκτορες κινδυνεύουν ή όταν υπάρχουν επιθέσεις», δήλωσε.

«Ο ρόλος τους δεν είναι να εφαρμόζουν τη μεταναστευτική νομοθεσία, αλλά να διατηρούν τη δημόσια τάξη και την ειρήνη».

Στο παρασκήνιο των δολοφονιών των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, η Κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται νέες οδηγίες για τη δράση των Πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο CNN, τα σχέδια περιλαμβάνουν την αποφυγή εμπλοκής με «ταραχοποιούς» και την εστίαση αποκλειστικά σε καταδικασμένους μετανάστες ή άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες.

Με πληροφορίες από: ABC News