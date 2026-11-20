Ισχυρό κύμα πωλήσεων σαρώνει τα διεθνή χρηματιστήρια την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις ασιατικές αγορές και τις πιέσεις να μεταφέρονται στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρουν τα προσδοκώμενα κέρδη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World κινείται προς την έβδομη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η υποχώρηση συνοδεύεται από στροφή επενδυτών σε κρατικά ομόλογα και δολάριο.

Βαριές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Η συνεδρίαση στην Ασία ολοκληρώθηκε με μεγάλες απώλειες στις αγορές που έχουν ισχυρή παρουσία στον κλάδο των ημιαγωγών.

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 έκλεισε με πτώση περίπου 5,1%, στις 56.436,65 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 5,2%, στις 4.869,96 μονάδες, ενώ στην Ταϊβάν ο βασικός δείκτης έχασε περίπου 6,2%.

Οι κατασκευαστές τσιπ βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς η επιφυλακτικότητα απέναντι στις επενδύσεις AI πλήττει τις προσδοκίες για τη μελλοντική τους κερδοφορία.

Η πτώση περνά στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 1,3%, στις 630,22 μονάδες, στις 11:26 ώρα Ελλάδας, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να ξεπερνούν το 5%. Ο δείκτης κατευθυνόταν προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο.

Ο τεχνολογικός κλάδος έχανε 3,7%, ενώ μετοχές όπως οι ASML, ASM International και STMicroelectronics κατέγραφαν απώλειες άνω του 5%. Αντίθετα, εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών, όπως οι Nestlé και Unilever, εμφάνιζαν μεγαλύτερες αντοχές, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν πιο αμυντικές επιλογές.

Η Anthropic δεν ανέστρεψε το κλίμα

Η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το Claude, δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει τις πωλήσεις στον κλάδο.

Η μετοχή ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης την Πέμπτη με άνοδο περίπου 17%, αλλά την Παρασκευή κατέγραψε απώλειες έως 7,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση του Bloomberg. Πιέσεις δέχονταν επίσης οι Nvidia και Oracle.

Η αντίδραση αποτυπώνει την αλλαγή στάσης των επενδυτών: η προσοχή μεταφέρεται από τις δυνατότητες της τεχνολογίας στο κόστος των υποδομών, στον δανεισμό και στις αποδόσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν οι εταιρείες.

Αρνητικές ενδείξεις πριν από το άνοιγμα της Wall Street

Στις ΗΠΑ, η προσυνεδριακή εικόνα παρέμενε αρνητική. Σε καταγραφή του Associated Press πριν από το άνοιγμα, τα συμβόλαια του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,7%, του Dow Jones κατά 0,1% και του Nasdaq κατά 1,9%.

Οι κινήσεις αυτές αφορούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και όχι το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης. Ο S&P 500 είχε ήδη συμπληρώσει έξι διαδοχικές συνεδριάσεις πτώσης έως την Πέμπτη.

Η αναζήτηση ασφάλειας ενίσχυσε παράλληλα τις αγορές αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οδηγώντας την απόδοση του δεκαετούς κάτω από το 5%. Ο δείκτης αναμενόμενης μεταβλητότητας VIX κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο, αποτυπώνοντας την αυξημένη ζήτηση για προστασία απέναντι σε νέες χρηματιστηριακές απώλειες.