Μήνυμα με σαφείς αναφορές στη διαχρονική εμπλοκή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής στους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα, απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κάλεσε σε ειλικρινή αποτίμηση του κατά πόσο η αμερικανική κοινωνία έχει ανταποκριθεί στο όραμα του Κινγκ, θέτοντας εκ νέου το ερώτημα αν οι πολίτες κρίνονται από τον χαρακτήρα τους και όχι από το χρώμα του δέρματός τους. Παράλληλα, υπενθύμισε τη διαχρονική ρήση του ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα που σημείωνε ότι «η αδικία οπουδήποτε αποτελεί απειλή για τη δικαιοσύνη παντού».

Ο κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική παρουσία του προκατόχου του, Αρχιεπίσκοπου Ιακώβου, ο οποίος το 1965 στάθηκε δημόσια στο πλευρό του Κινγκ κατά την πορεία για τα δικαιώματα ψήφου στη Σέλμα, σε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές του αμερικανικού κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων.

Η συμμετοχή του Ιακώβου, σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων, θεωρήθηκε τότε πράξη υψηλού ρίσκου, αλλά και ξεκάθαρη θεσμική τοποθέτηση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας υπέρ της φυλετικής ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η στάση αυτή έχει αποκτήσει διαχρονική σημασία για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία έκτοτε προβάλλει σταθερά τη σύνδεση της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έχει τα τελευταία χρόνια τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της ανάγκης αντιμετώπισης του συστημικού ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας τον δημόσιο διάλογο που άνοιξε μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του κινήματος Black Lives Matter το 2020.

Σε παλαιότερες παρεμβάσεις του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έχει υπογραμμίσει ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη απέναντι στην κοινωνική αδικία, θέση που επανέλαβε και στη νέα του δήλωση, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη της δικαιοσύνης δεν αποτελεί παράρτημα της πίστης, αλλά ουσιώδες στοιχείο της. Όπως ανέφερε, παραπέμποντας στο Ευαγγέλιο, «μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν».