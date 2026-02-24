Μήνυμα διεθνούς ρόλου, αποτροπής συγκρούσεων και διεύρυνσης του διπλωματικού της αποτυπώματος έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα τρέχοντα διμερή ζητήματα.

Ο διεθνής ρόλος της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη διεθνή επιρροή της χώρας και την προσπάθεια αποτροπής κλιμάκωσης κρίσεων. «Αυτή τη στιγμή, ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αναρωτιούνται τι σκέφτεται η Τουρκία, τι κάνει, ποια είναι η στάση της απέναντι στις νέες εξελίξεις και ποια μέτρα θα λάβει. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις εντάσεις από το να εξελιχθούν σε θερμές συγκρούσεις», τόνισε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας ως κόμβου τριών ηπείρων, αναφέροντας ότι «είμαστε μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στη χώρα μας αυτή η στρατηγική γεωγραφική θέση».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη συμβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όπως είπε: «Η άσκηση Steadfast, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου, έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο το επίπεδο που έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας».

Σεβασμός κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτόνων

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, με γνώμονα τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών.

«Σήμερα, που ο κόσμος βιώνει έντονες αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να αποκτήσει νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργούμε έχθρες από τις διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγαλοποιούμε τις διαφορές και να επιδεινώνουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών και αναμένουμε από όλους να σέβονται τα δικαιώματα και τις νόμιμες αξιώσεις μας».

Αναφορά στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ειδική μνεία στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στις διμερείς σχέσεις.

«Τις τελευταίες εβδομάδες φιλοξενήσαμε πολλούς σημαντικούς προσκεκλημένους στη χώρα μας. Στις 11 Φεβρουαρίου υποδεχθήκαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη στο μέγαρό μας. Στις συνομιλίες μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Με τα πρωτόκολλα που υπογράψαμε, ενισχύσαμε τη συμβατική βάση των σχέσεών μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μοιράστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας (όπως την αποκάλεσε) της Δυτικής Θράκης».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ