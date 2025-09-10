Την πλατφόρμα Truth Social επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την πρώτη του αντίδραση στην εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία.

Και επέλεξε να πει «Here we go». Φράση που μπορεί να σημαίνει «ξεκινάμε», «φύγαμε», «ορίστε», «πάμε» και άλλα σχετικά.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη;» για να καταλήξει σημειώνοντας «Here we go».

Δεν είναι πάντως η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ σήμερα, καθώς, καθώς ο πρεσβευτής της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η χώρα θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».