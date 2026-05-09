«Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να “λάμψει”», έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιθώριο για απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση εκπνέει μέχρι το ξημέρωμα.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ συνόδευσε την ανάρτηση με απόσπασμα από τη θρυλική αντιπολεμική σάτιρα του 1964 «S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» («Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb») του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με φόντο το εφιαλτικό σενάριο μιας πυρηνικής σύγκρουσης στην καρδιά του Ψυχρού Πολέμου.

«Η προτεινόμενη λύση τους είναι “μια μεγάλη λάμψη”. Απλώς δείτε την ταινία», αναφέρει η ανάρτηση, σε μια εμφανώς ειρωνική αναφορά στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν αποτύχει η εκεχειρία με το Ιράν, «θα υπάρξει απλώς μια μεγάλη λάμψη».

Ο Τραμπ έχει θέσει ως βασικό όρο για τον τερματισμό της σύγκρουσης την πλήρη παύση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

 

