«Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να “λάμψει”», έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιθώριο για απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση εκπνέει μέχρι το ξημέρωμα.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ συνόδευσε την ανάρτηση με απόσπασμα από τη θρυλική αντιπολεμική σάτιρα του 1964 «S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» («Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb») του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με φόντο το εφιαλτικό σενάριο μιας πυρηνικής σύγκρουσης στην καρδιά του Ψυχρού Πολέμου.

It is a grotesque absurdity that they claim to seek peace and prevent a nuclear crisis, yet their proposed solution is “one big glow.” HOWEVER… (just watch 🎬 Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964). pic.twitter.com/WKWFLTh2el — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 8, 2026

«Η προτεινόμενη λύση τους είναι “μια μεγάλη λάμψη”. Απλώς δείτε την ταινία», αναφέρει η ανάρτηση, σε μια εμφανώς ειρωνική αναφορά στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν αποτύχει η εκεχειρία με το Ιράν, «θα υπάρξει απλώς μια μεγάλη λάμψη».

Ο Τραμπ έχει θέσει ως βασικό όρο για τον τερματισμό της σύγκρουσης την πλήρη παύση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.