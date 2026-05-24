Βίντεο με τη νέα γενιά πολεμικών πλοίων της έδωσε στη δημοσιότητα η Κίνα, με αιχμή του δόρατος τη φρεγάτα κατευθυνόμενων βλημάτων Qinzhou, γνωστή και με τον επιχειρησιακό κωδικό Κύτος 555.

Το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο αποτελεί προϊόν εγχώριας και εντελώς ανεξάρτητης ανάπτυξης, εντάσσεται στον εξελιγμένο τύπο 054B και ενσωματώνει μια σειρά από σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις σε σχέση με τους προκατόχους του.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έγιναν γνωστά, το πολεμικό πλοίο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα υψηλή προωστική του απόδοση και τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, στοιχεία που του επιτρέπουν να επιτυγχάνει εκτεταμένη εμβέλεια πλεύσης και διευρυμένη ακτίνα δράσης στις ανοιχτές θάλασσες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον αεροδυναμικό και δομικό σχεδιασμό του, προσφέροντας ενισχυμένες δυνατότητες απόκρυψης από τα εχθρικά ραντάρ, γεγονός που αναβαθμίζει κατακόρυφα τη stealth ταυτότητά του.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές, μέσα από την επίσημη παρουσίαση αυτού του υπερσύγχρονου σκάφους, το Πεκίνο επιλέγει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση όσον αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τους ίδιους αναλυτές ως μια σαφής επίδειξη ισχύος με αποδέκτες τη διεθνή κοινότητα, αλλά και με πολύ συγκεκριμένη στόχευση στο ζήτημα της Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί την εθνική της ακεραιότητα.