Σε μια κίνηση επίδειξης στρατιωτικής ισχύος, η Τεχεράνη έφερε στο φως νέα πλάνα από το απόρρητο δίκτυο των υπόγειων οχυρώσεών της. Το υλικό, που καταγράφει μακρές σειρές εκτοξευτών και βαλλιστικών πυραύλων, δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ και των σεναρίων για επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το οπτικοακουστικό υλικό διακινήθηκε μέσω διαύλου επικοινωνίας των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram. Σε αυτό προβάλλονται βαρέα οπλικά συστήματα βαθιά μέσα σε λαξευμένες σήραγγες, καθώς και η δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου σε έρημη τοποθεσία, λειτουργώντας ως προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον που επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της.

Το απόρρητο δίκτυο οχυρώσεων βαθιά στο υπέδαφος

Εδώ και δεκαετίες, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία διοχετεύει τεράστιους πόρους στη θωράκιση του βαλλιστικού της οπλοστασίου κάτω από την επιφάνεια της γης, επιδιώκοντας να εξουδετερώσει την υπεροχή των δυτικών αεροπορικών επιδρομών. Αυτά τα υπόγεια συγκροτήματα αποτελούνται από έναν περίπλοκο λαβύρινθο τούνελ, αποθηκών και ασφαλών διαδρόμων για αυτοκινούμενους εκτοξευτές.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει η Daily Mail, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το πότε και πού ακριβώς καταγράφηκαν τα νέα πλάνα. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των συγκεκριμένων δομών είναι καταγεγραμμένη. Αναφορές αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών από τον Απρίλιο του 2026 κατέληγαν ότι περίπου το 50% των εκτοξευτών του Ιράν παρέμενε λειτουργικό, παρά τα συντονισμένα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το υπόβαθρο: Η επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Η συγκυρία της διαρροής δεν θεωρείται τυχαία, καθώς προηγήθηκε κατά ένα 24ωρο της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο νησί Κεσμ, σε κομβικό σημείο των Στενών του Ορμούζ, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η πλευρά των ΗΠΑ υποστήριξε ότι επρόκειτο για στοχευμένη αμυντική δράση εστιασμένη αποκλειστικά σε ιρανικές συστοιχίες αεράμυνας που είχαν απειλήσει συμμαχικές δυνάμεις. Αντίθετα, ιρανικά δίκτυα έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ισχυρίζονται —χωρίς εξωτερική επαλήθευση— ότι κατέρριψαν αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Επιθεώρηση οπλοστασίου και στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον

Στα συνοδευτικά στοιχεία του βίντεο διακρίνεται ο εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στους Φρουρούς της Επανάστασης, Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί, να πραγματοποιεί αυτοψία σε υπόγειες βάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Οι χώροι αυτοί περιγράφονται ως κόμβοι φύλαξης αντιπλοϊκών συστημάτων, ικανών να αποκλείσουν ή να πλήξουν ναυτικούς στόχους στον Περσικό Κόλπο σε περίπτωση ανάφλεξης.

Στον αντίποδα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να κατεβάσει τους τόνους περί άμεσου γενικευμένου πολέμου, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, οι διαμεσολαβητικές επαφές μέσω του Κατάρ για το πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Με την Τεχεράνη να δεσμεύεται για δυναμική ανταπόδοση σε κάθε πρόκληση και την Ουάσιγκτον να αμφιταλαντεύεται μεταξύ διπλωματικής οδού και ισχύος πυρός, η ευρύτερη περιοχή παραμένει σε εξαιρετικά εύθραυστη ισορροπία.