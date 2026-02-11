Στις 9 Φεβρουαρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, μια μέρα αφιερωμένη στα ελληνικά, τα οποία «κουβαλούν» τεράστια προϊστορία.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, το Ελληνικό Κοινοτικό Σχολείο της Αντίς Αμπέμπα, στην Αιθιοπία, δημοσίευσε ένα βίντεο, με τους μαθητές να μιλούν στα ελληνικά, με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου.

«Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τα ελληνικά», ακούγονται να λένε τα παιδιά, που κάθονται ακριβώς έξω από το σχολικό κτήριο. Στη συνέχεια, ένα, ένα μιλούν για τις ελληνικές τους ρίζες και τη σημασία που έχει για εκείνα η γλώσσα αυτή.

Δείτε το βίντεο: