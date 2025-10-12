Επιμέλεια Κλεάνθης Γρίβας

Το τέλος του πολέμου σημαίνει ότι η μέχρι σήμερα μέθοδος του Ισραήλ – η εφαρμογή στρατιωτικής βίας για την επίλυση διαπραγματευτικών ζητημάτων – έχει τελειώσει. Από εδώ και στο εξής, οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν στο μέλλον σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα ή τον αφοπλισμό της Χαμάς θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Χάιμ Λέβινσον

HAARETZ – 12 Οκτωβρίου 2025

Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιό Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός. Με βάση διάφορες βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις, μακροσκελείς αναρτήσεις και απαντήσεις, φαίνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών, και προφανώς πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, δεν κατανοούν τη φύση του σχεδίου που πρότεινε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το περίγραμμα που καταρτίστηκε.

Δεν είναι πρώτα όμηροι αντί κρατουμένων, και μετά – αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί και δεν τραπεί σε φυγή – θα τους διαλύσουμε. Ο πόλεμος τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε. Ο Τραμπ έδωσε τον λόγο του στους τρεις μεσολαβητές, το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Αυτή είναι η εγγύηση που απαίτησε και έλαβε η Χαμάς.

Το Ισραήλ θα παραπονεθεί στους μεσολαβητές ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όλοι θα καθίσουν και θα συζητήσουν το θέμα, με κάθε πλευρά να πιέζει τον πελάτη της να σταματήσει να είναι αδιάλλακτος. Το αστείο που διαφημίζουν, ότι οι Ισραηλινές Άμυνες θα παραμείνουν στη Γάζα σε θέσεις επίθεσης αν χρειαστεί, είναι ψέμα. Δεν θα υπάρξει άλλη κατοχή της Γάζας και κατεδάφιση πολυώροφων κτιρίων. Τελείωσε.

Οι επόμενες μέρες θα σημαδευτούν από την χαρούμενη επιστροφή των ομήρων και, σε αντάλλαγμα, την απελευθέρωση των κρατουμένων για τη Χαμάς. Πρόκειται για ένα βραχύβιο γεγονός. Το δεύτερο στάδιο θα λάβει χώρα σε δύο παράλληλους άξονες – την πραγματικότητα επί τόπου και τις συζητήσεις στα παλάτια του Σαρμ ελ-Σέιχ, του Παρισιού, της Ντόχα και της Ουάσινγκτον. Όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν παλάτια στο Ισραήλ, μόνο ένα σπίτι με ξεφλουδισμένο χρώμα στην Ιερουσαλήμ.

Ως εγγύηση, το Ισραήλ θα παραμείνει σε ένα μέρος της Γάζας βάσει του σχεδίου Τραμπ. Μια παρουσία που ανησυχεί όχι μόνο τη Χαμάς, αλλά ακόμη περισσότερο την Αίγυπτο, και έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μεταβίβαση της εξουσίας και τον αφοπλισμό.

Αλλά επί τόπου, η Χαμάς ελέγχει τις περιοχές που έχει εκκενώσει ο Ισραηλινός Στρατός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί μόνο να υποτεθεί ότι, τις επόμενες ημέρες, θα επιδείξει τον έλεγχο με τον βάρβαρο τρόπο της: κυνηγώντας συνεργάτες και επιχειρώντας σφαγές των πολιτοφυλακών που οργάνωσε και εξόπλισε ο Ισραηλινός Στρατός και η Σιν Μπετ, κάτι που θα κάνει τη σφαγή της Σάμπρα και της Σατίλα το 1982 στον Λίβανο ωχριά σε σύγκριση. Τελείωσε. Η Χαμάς ελέγχει την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα και θα καλωσορίσει εκατοντάδες κρατούμενους με τεράστιους εορτασμούς στους δρόμους της Λωρίδας της Γάζας.

Στον δεύτερο διπλωματικό άξονα, υποτίθεται ότι θα συσταθούν δύο φορείς για να αντικαταστήσουν την κυβερνώσα Χαμάς, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Κανένα από τα δύο δεν έχει συσταθεί τις τελευταίες 10 ημέρες. Όλοι εργάζονται πάνω σε αυτό.

Το πρώτο όργανο είναι η «κυβέρνηση» – το συμβούλιο με επικεφαλής τον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ με εκπροσώπους από αραβικά κράτη.

Αυτό το όργανο υποτίθεται ότι βασίζεται σε ντόπιους Παλαιστίνιους για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων της Γάζας, ιδίως για την άντληση των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση της Γάζας από στρατόπεδα προσφύγων σε μια σύγχρονη Γαλλική Ριβιέρα.

Ο Τραμπ θα φτάσει στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα (13/10) για μια συνάντηση στο Κάιρο, όπου Άραβες και πιθανώς Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην «τελετή υπογραφής» ή, όπως την αποκαλούν οι υπερορθόδοξοι, «ένα θεσμικό δείπνο» με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον ρόλο του πνευματικού ηγέτη του Σνόρερ. Ένας Δυτικός διπλωμάτης που βρίσκεται σε κράτος του Κόλπου και είναι εξοικειωμένος με το τι συμβαίνει, δήλωσε στην Haaretz: «Αυτό θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες ακόμη».

Το δεύτερο και πιο σημαντικό όργανο είναι η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης», η οποία θα είναι ο στρατός στη Γάζα που θα πολεμήσει τη Χαμάς αντί του Ισραηλινού στρατού και θα επιβλέπει τον αφοπλισμό του πρώτου.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας (ISF) υποτίθεται ότι αποτελούνται από στρατιώτες από διάφορες μουσουλμανικές χώρες, με στενή συνοδεία από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Λόγω της επείγουσας ανάγκης της διάσωσης των ομήρων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αποσύρθηκαν από το έδαφος στη Γάζα πολύ πριν από την ίδρυση των ISF.

Ο Δυτικός διπλωμάτης δήλωσε ότι «θα χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες» για να οργανωθεί το σώμα, να κατανοήσει την αποστολή και να πάρει τη θέση του στη Γάζα. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας υποτίθεται ότι θα συστήσουν ένα δευτερεύον όργανο αστυνόμευσης και δημόσιας τάξης, το οποίο θα αποτελείται από Παλαιστίνιους που δεν ανήκουν στη Χαμάς – με άλλα λόγια, πρώην μέλη του προσωπικού της Παλαιστινιακής Αρχής, που δεν θα τους αποκαλούν μέλη του προσωπικού της Παλαιστινιακής Αρχής.

Μέχρι σήμερα, η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει με τους δύο άλλους όρους του σχεδίου Τραμπ: μια διεθνή διοίκηση και τον αφοπλισμό. Αντιτίθεται σε μια διεθνή διοίκηση επειδή, για αυτούς, ο Τραμπ και ο Μπλερ είναι άπιστοι που αρνούνται το μεγαλείο του Αλλάχ, δεν πρέπει να τους εμπιστευτεί ιερή ισλαμική γη.

Η Χαμάς θα αποδεχτεί μια ενωμένη αραβο-μουσουλμανική κυβέρνηση στην οποία θα μετέχει η ίδια, ως μέρος της εσωτερικής παλαιστινιακής συμφιλίωσης. Η Χαμάς είναι πρόθυμη να αφοπλιστεί εν μέρει, αλλά και εδώ οι διαπραγματεύσεις θα είναι μακρές. Και μετά την απελευθέρωση των ομήρων και την υποχώρηση της παγκόσμιας προσοχής στη Γάζα, θα βρίσκεται σε μια θέση στην οποία θα ελέγχει μέρος της Γάζας χωρίς καμία απειλή πολέμου να κρέμεται πάνω από το κεφάλι της.

Η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου θα απαιτήσει αμερικανική αποφασιστικότητα και χρήση όλων των μορφών πίεσης μέσω του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας που αξιοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας των ομήρων. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο από ό,τι τώρα.

